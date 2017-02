Every Day You Play

2/2017

פוסט תמונות, ברובו יפהפה!

ליטרים רבים של גינס זרמו בדמי מאז הפוסט האחרון. לא היה לי זמן לעדכן ולמען האמת גם לא רצון, אבל מדי פעם כשאני מעלה את הפנינים של המלאך הנסיכה אל דפים וירטואלים ופתקיות אמיתיות, מתחשק לשתף דווקא אתכם, שלא שומעים את השנינויות שלהם יום יום, לפעמים גם כל היום. אז עד שהפוסט הזה יקרה מרגישה צורך לציין שהמלאך חגג יום הולדת 14 והנסיכה כבר מתכוננת לכיתה א' ועכשיו עוברים לתמונות האהובות עליי ביותר מבין כל השפע שצילמתי בזמן האחרון. בחוויה הסובייקטיבית שלי כל אחת מהן מכילה עולם ומלואו שנברא מרגע ונלכד בתוכו.













נוצת זנב ראשונה ויפהפיה שנתלשה לבילבו בזמן משחק

והנה פרצוף של אחד שיודע שתגדל לו חדשה במקומה









הגאלה שהתאהבה בי ואני בה

















יד קפואה אחת על המצלמה, יד קפואה שניה מאכילה

עוד אהבה חדשה-ישנה. סיפרתי לכם פעם על ניקיטה, ההאסקית שהיתה לי לפני שהמלאך נולד?





הוא זורק כדור שלג, אני לוכדת רסיסים של אור









היא לא אומרת כלום

המקלחת הראשונה של בילבו, כי ככה הוא בחר

עוד תמונה אהובה של נוצת הזנב

טסט של עוגת גבינה שאני מתכוונת להכין לאיש המקסים שעזר לבילבו לבקוע מהביצה

הרימון הראשון בחייו. זה נפלא בעיניי שכל כך הרבה דברים עוד לפניו...

























אותו כדור שלג מחוץ לשחור ולבן. מתקשה להחליט מה יותר יפה בעיניי





המקלחת השניה שהוא בחר לעשות, בדיוק שבוע אחרי הראשונה ובדיוק באותה השעה...

הכנות לעוגת יום ההולדת של המלאך

מריר על מריר על מריר, 70% מוצקי קקאו, האהוב ביותר עליו

לחם מאולתר, אחד הטובים שיצרתי לאחרונה

אבל אין דבר שבא לי יותר טוב מגינס ואדממה





















המקלחת השלישית והאחרונה במתקן השתיה. עכשיו הוא מתקלח רק באמבטיה

עוף החול שלי שאיננו שלי. כל כך רציתי לשקם את מריטת הנוצות שלו, ועדיין אני מאוד רוצה

לימבו חתולים









נוצות התעופה שנגזרו לצערי, הולכות ומתארכות ומיום ליום הוא משפר את יכולת התעופה שלו. מישהו אמר פריפלייט?





















































את הסוס הזה הצלנו מהסתבכות רצינית בגדר תיל. סוף טוב עם הרבה גזרים

ליטרים רבים כבר אמרתי?

ירח של אחר הצהריים













smoke on the water

and the music was like wind in your hair (או הרגע הזה שאני לובשת גופיה אחת ושלוש שכבות של מכנס)

המלאך מאוהב בקקדו אמברלה ואני בעקבותיו. רק עוד קצת כשבילבו יגדל , נגדל גוזל נוסף

הצב של בית הספר, היד של המלאך













טיפוס על עצים, קטיפת אצטרובלים ואילתור צעצעים הפכו לחלק בלתי נמנע מהשגרה הצפופה שלי









שובו של הג'דיי

עד כאן להפעם. מקווה שנהנתם

