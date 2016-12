שלום חברים.

בחור אחד שבע ממערכות יחסים החליט לאסוף מידע אודות הגלולה האדומה (תורת מערכות היחסים) לתרגם אותו לעברית (רוב החומר בנאגלית) וליצור מדריך. המיידע הזה חשוב והוא רלוונטי בעיקר לרווקים!

המדריך מיועד לגברים בלבד.

נא להפיץ את המדריך ללא בקשת רווח-לא למכור את המדריך!

הוא להפצה חינם ממניעים אידאלוגיים.

לשלוח לכל מי שאתם מכירים.

מה כתוב במדריך?

- תכנות אבולוציוני-נשים גברים

- תכונות נשיות שיש לשים לב אליהן.

- תהליכים הפועלים לרעת הגבר.

- הכל אודות משיכה.

- איסורים גורפים- מה לעולם לא לעשות

- עם איזה בחורה לא לצאת לעולם ומאיזה בחורות להיזהר במיוחד .

- נורות אדומות במערכות יחסים.

אומר זאת שוב- אנחנו לא חברת פיקאפ- אנחנו לא מוכרים כלום- לא רוצים כסף. תהנו מהמדריך-הוא מעניין.

give it to the people spread it across the country

http://f2h.nana10.co.il/msv8e327l3bu