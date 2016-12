12/2016

All I Want For Christmas Is You

הייתה הפסקת חשמל פתאום, האור כבה. הייתי בחדר והחושך כיסה אותי, שמעתי נשימות וצחוק חרישי. אחותי תפסה אותי ודחפה לי ידיים לפות, היא הטילה אותי על המיטה וחבטה בי, צרחתי שתפסיק, היא צחקה. האור חזר, היא ברחה מהחדר.

בלילות אני מתעוררת, כל כמה שעות מקיצה משינה, ואם אני מתייסרת מקור בשנתי למחרת אני מתעוררת עם קור פנימי בבטן, והוא לא מרפה ממני כל מהלך היום. לא משנה כמה אני עטופה בבגדים טרמיים, גרביים וכפפות. זו צינה של פריצות. אֶם חלון ואָב משקוף שמסרבים להתנשק לפני הילדים. רק בימי הולדת וחגים. ועכשיו קריסמס וגם חנוכה! אז למה הם לא פאקינג מזדיינים כבר? אני מחפשת פוחלץ של איילה להשכרה החל מחודש מרץ. כל מה שרציתי לכריסמס זה אותך, ואת כמו גשם, משוועת שתגיעי וכשאת באה אני קציצה בתוך רוטב אדום כופתה בתוך מרק ירקות סופגניה אפופה אבקת סוכר. את - קליפות מסוכרות של תפוז, מתוקות, אבל תכלס משאירות טעם לוואי מר אַחָר מעשה, מי המציא את זה ולמה הוא חשב לדחוף לי את זה לתה?