4/2017

כי זה כמעט כמו שאר הישראלים.

שיוצאים בחול המועד לפארקים ולגני רשות הטבע.

כמעט כמו האימהות שדופקות שניצלים ומנקות את העוף.

כמעט כמו להרגיש.

לראות עוד אחת, שכמעט יכלה להיות האחת.

ולתקוע להב סכין גילוח בזרוע.

ולמשוך אחורה ופנימה, ולומר לעצמך.

לא היא לא. היא לא תתעניין בבחור עם כזו צלקת על הזרוע.

היא תעדיף אותם מגניבים עם מותגים.

אנשים שכיף להיות איתם.

ואתה תמשיך לבלות עם שני הדברים היחידים שאוהבים להיות לידך.

אלכוהול וערכות עזרה ראשונה.

thank you world, for another one.

i'll be just fine. please leave me alone.