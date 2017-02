2/2017

Have you ever sucked English cock before?

פעם ראשונה שיכולתי לומר שמבטא קנה אותי כל כך בגבר. עוד משמרת בבר, מנגבת כוסות בעיקר, ושיחה עם עולה חדש מלונדון עם מבטא וקול הכי גבריים ששמעתי בחיים, ממקדת את התשומת לב שלי. הוא בן 45, מחמיאה לו שהוא נראה 32, למרות שהוא באמת נראה 35. שיער אפור בצדדי הראש, זיפים, לסת מאסיבית ועצמות לחיים עבות, מבט חכם וחם מבעד עיניים כחולות. והקול הזה, oh lord. למרות מגבלות השפה מרגישים מתחת לפני השטח פלירטוט גס. החיוכים והמבטים חירמנו אותי, יחד עם כמה צ'ייסרים, בחרתי בכוונה בטקילה- המשקה הכי מחרמן, הרגשתי מתח מיני שגרם לי להיות מודעת לכל קיפוף, לכל תנועה, כאילו בודקים אותי. כל פעם שהייתי צריכה למזוג בירה, שהוא ישב בדיוק מאחורי הברזים, השילובי מבטים הביכו אותי, למרות שהתנהגתי בביטחון. ניסה לגרום לי לרקוד, אמרתי לו שאני לא רוקדת, והוספתי בקריצה שאני ביישנית מידי. "את יודעת מה אומרים על בנות ביישניות בלונדון?", ומחייך. הייתי כבר לקראת סוף המשמרת, ועם הסטלה, במקום להתחיל לסגור את המקום, שקענו לשיחות מעמיקות ואישיות. הוא משלם לי על היין ששתה ומתחיל להתארגן ללכת, "אתה הולך, כבר?", פרצוף עצוב. רק עכשיו אני מבינה למה זה גרר את התגובה שלו, כי אני בשלי חשבתי שפירטטתי בקטנה, ומסתבר שהייתי שקופה יותר משהתכוונתי. הוא מחכה שניה, מחייך ורואים שהוא מריץ משהו בראש. מסתכל עליי ומנמיך את הטון, -"אני בן 45. את בת 21!...", המשחק הקטן עלה על פני השטח, -"אז מה? מה הנקודה שלך?", -"איך יכול להיות שילדה בגילך תהיה עם כזה ביטחון? מאיפה זה בא?". שקענו לעוד סשן שיחות עמוקות, הוא מספר לי על האקסית בת ה23 שעזב כי הייתה צעירה מידי, ואני על הפדופיל בגיל 13 ועל כמה גברים מבוגרים עושים לי את זה. ומשם אני רק זוכרת מבט חודרני ורציני, "I'm gonna fuck you all night", מדגיש, "All night". החלפנו מספרים, הוא הלך בלי חיבוק או נשיקה, פשוט התרחק עם חיוך משועשע. יום למחרת, מתכתבים בהקלטות, אח, שלחתי כמה מהן לחברה רק להשוויץ בקול והמבטא שלו. -"ראית 50 גוונים של אפור?", מצחיק, אוקיי, ממשיכה עם מסכת הביטחון, -"אה, זה לא משהו. זה בדסמ קליל... בגלל זה כל כך הרבה אוהבים את זה, זה רק צעצועים, וטיזינג, זה מנסה ליצור איזו פנטזיה כללית נורא, שיש לכל אחד, אבל זה לא באמת בדסמ". הוא מיד מתקשר. אומר שהוא רק בשוק ממני כל פעם יותר- איזה בוסט לאגו. "אוקיי, אני הולך לנסות לתאר לך משהו ותגידי לי איך זה נשמע לך". מפה לשם מצאתי את עצמי אומרת "Yes Sir" בטלפון ובאמת מתחרמנת מזה, ומכל מה שהוא לוחש לי בטלפון. הוא מנסה לזעזע אותי אבל אני רק מוסיפה, "אתה יכול גם לירוק לי על הפנים?". נפגשים בלילה, הוא שוב שיכור, אני דופקת באנגים בקצב, והאנגלית שלי כבר נהיית רופפת עם הסטלה. עולה לי על המיטה. שנינו לבושים, מדברים על השיחה בטלפון, אומר שהוא ניסה לזעזע אותי אבל שום דבר לא הזיז לי ואפילו שחשב שחוצה את הגבול, ביקשתי ירקות על הפנים. "את מרתקת אותי, את כמו ברמה מעל כולן בזה". -"אז את אוהבת שמושכים לך בשיער?", -"אהא", -"תראי," מחייך, "העיניין הוא שאני די מקצועי בזה..." הוא שולח יד לשיער שלי, תופס בעדינות וכמעט מלטף. "אלמד אותך. צריך לתפוס את השיער בקצה", מדגים, "ואז לשים את האצבע כאן, וללפף". מכאן הכל קיבל תפנית חדשה, הוא בשליטה מלאה על הראש שלי, והוא מצמיד אותי לכרית, תוך כדי מוודא שאני אוהבת את זה בלחישות באוזן. כמובן שנהייתי רטובה ברגע. הוא משך לי בשיער חזק והזיז אותי כרצונו. אחרי כמה דקות הוא הפסיק, ושוב דיבורים מעמיקים. מנסה להבין למה זה עושה לי את זה, מבלבלת לו משהו על התמסרות באנגלית מחוקה. הוא עדיין מאוד מסתורי. מנסה להבין אם הוא מנוסה או לא, אני לא יכולה להבין. וככה שעות, סשנים כואבים שלי מלקקת לו את הזין דרך הג'ינס כשהוא דוחף אותי באגרסיביות, משיכות בשיער, כאפות, לחישות מלוכלכות באוזן, חניקות, שיפשופים, צביטות, מעיכות. שליטה מלאה. ובין כל אחד הוא מעלה תהיות, ומברבר על איזה משהו שאני עוד צעירה מספיק כדי להנצל; שזה לא טוב שזה מדליק אותי. מספר לי על חברה של חבר, שאהבה את זה, ופעם אחת בן זוגה הכה אותה מחוץ למיטה, כחלק מהמשחק, והיא כמעט שלחה אותו לכלא על התעללות. אומר לי שזה "קו אפור", שזה מסוכן, שתהיה לי בעיה במערכות יחסים. ואני ניסיתי להקשיב, כי בכל זאת, יש לו ניסיון של 24 שנים יותר ממני, אפילו נבהלתי כשניזכרתי באיזה סקס אגרסיבי מסויים עם האקס. אבל מיד נזכרתי שאני בן אדם שמחובר להגיון ויודע לא לערבב דימיון עם מציאות, והכל תמיד היה בהסכמה ולא הייתה שום בעיה אף פעם, זה היה רק סקס שיכור אפוף בכניעה והתמסרות וכאב שנהנתי ממנו במאת האחוזים, ואני יודעת את זה ולא מערערת בזה. הבנתי שצריך לקחת בחשבון את פער הדורות ביננו, ולמרות שאני יכולה להבין את הנקודה שלו, איכשהו, דעתי שזה יכול לנבוע באמת מהחוסר ניסיון שלו בעיניין, כי פיצחתי את זה, הוא לא מנוסה. לא במיוחד, לא מעבר לספנקינג חניקות ודיבור מלוכלך עם בת זוג אחת או שתיים, ואני הייתי ההכי אמיצה שלו, והגיל שלי זיעזע אותו. הוא פשוט דומיננט טבעי. יפיפה. אין טעם לשכנע אותו אחרת, שיחיה עם האמונות שלו, שאני צריכה "להנצל". ואם הוא הצודק? אז אני אלמד בדרך שלי, אבל תמיד אעשה רק דברים שאני מסכימה להם, אני בטוחה בזה. היינו עדיין לבושים, השעה כבר חמש או שש בבוקר, -"אני לא הולך לזיין אותך", -"ניחשתי", -"את צעירה מידי". לא יכולתי להגיד אם הייתי מסופקת או לא, אבל הוא אמר שהוא עוד יבוא לשבת אצלי בבר ליין. "ואז גם תחנוק אותי בשירותים", צוחקת.

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 25/2/2017 04:39