10/2017

Last night i had this dream about you

היום בלילה חלמתי על הבחורה היחידה ששכבתי איתה והרגשתי כלפיה רגש.

זה היה מוזר, חלמתי שהיא מחכה לי בבית ומשום מה אני מתעכב בדרך הביתה בכל מיני דרכים.

בחיים לא רציתי להגיע הביתה כל כך, זה היה כמו חלום שמתערבב בחלום נוסף. בהתחלה היינו ביחד אצלי בבית והרגשתי כל כך טוב ושלם. ואז אני חושב שזה היה כבר חלום אחר שלי נמצא ברחבי העיר מסתובב אבוד ורק רוצה להגיע בחזרה לחלום הראשון ולפגוש אותה שוב אבל הכל מונע ממני להגיע בחזרה לבית. בסוף הצלחתי להגיע הביתה, אבל היא כבר לא הייתה שם, ואז הרגשתי תחושה ענקית של החמצה. אני חושב שידעתי שאני נמצא בחלום כל הזמן, לא יודע בדיוק איך להסביר את זה.

כבר תקופה ארוכה שאין מישהי בחיים שלי וזה גורם לי להרגיש ריק, ממש שבא לי להרגיש רגשות כלפי מישהי רק כדי להרגיש טיפה אנושי.

זה חסר לי מאוד, אפילו שזה יהיה חד צדדי,פשוט מוזר לי לחיות בלי המטרה הזו.