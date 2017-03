זה הזמן להיפרד לשלום

3/2017

כבר אולי חודש שאני רוצה לרשום את הפוסט הזה ולא יודע כל כך איך לעשות את זה, עוברות לי במוח המון מחשבות

ניסיתי כל כך הרבה פעמיים ופשוט נכשלתי והפסקתי באמצע, אבל עכשיו בדרך הביתה מהעבודה החלטתי שזהו שהפעם אני מסיים אם זה.

ולפני שאני מתחיל אני רוצה להודות לקוראים הבודדים שלי, וגם לארגון הממש נחמד הזה שהגיב מידי פעם ורצה לעזור לי כי חשש שאני אתאבד.

-



בתור התחלה אני אפתח שהיום לפני שמונה שנים קרה האירוע ששינה את החיים שלי מקצה לקצה.

ילד בן 14 (כמעט 15) חנון חסר חשיבות עם חיים לא מעניינים שמדחיק את העבר.

חזרתי מליל הסדר עם אבא שלי, והתחלתי שיחה במסנג'ר עם "חבר" שלי מאיזה פורום, הוא הוסיף אותי לשיחה עם ידידה שלו.

אני והיא התחלנו לדבר ואפשר לומר שהתאהבתי בה מבלי לפגוש אותה, כל כך נהנתי לדבר איתה, לא הייתי מקובל ולא היו לי חברים במציאות.

אחרי כמעט חודשיים של פיטפוטים בלתי פוסקים נפגשנו, זו הייתה הנשיקה הראשונה שלי, בחיים לא האמנתי שזה יקרה בגיל 14.

התאהבתי בה מעל הראש הייתי מאושר, זה היה שמונה ימים לפני היום הולדת 15 שלי, זה היה השבוע המאושר בחיי, הייתה לי חברה שאהבתי.

אומנם פגשתי אותה רק פעם אחת וזה היה פשוט כל כך מדהים ומרגש מבחינתי, זה היה היום הטוב בחיי.

עד היום יש לי את המכתב שהיא כתבה לי לאוטובוס חזור הביתה, הוא נמצא בכספת שלי ביחד עם כל הדברים החשובים שלי.

-

מה שקרה לאחר מכן היה טראגי מאוד בשבילי, ביום הולדת 15 שלי - ל"ג בעומר רציתי שנפגש.

שכחתי לציין שהיו לה טראומות ובעיה נפשית שגרמה לה לפחד לצאת מהבית, עד היום אני לא יודע מה באמת קרה לה.

כל כך רציתי שנהיה ביחד ביום הזה, אבל זה לא קרה, במקום זה היא נפרדה ממני, היא חשבה שחבר שכ"כ אוהב אותה ורוצה לפגוש אותה ראוי ליותר מאשר מישהי שלא יכולה לצאת מהבית.

-

לקחתי את זה קשה, הפסקתי ללמוד, הפסקתי לתפקד ונכנסתי לדכאון נורא, מה12.5 עד ה-1.9 הייתי מרוסק, בכל יום רבנו במסנג'ר, בהודעות, זה היה נורא.

-



באותו יום 1.9 התחלתי ללמוד בבית ספר מיוחד לתלמידים שלא הצליחו להסתגל למערכת לימודים נורמלית, ומשם החיים שלי קיבלו תפנית, פגשתי אנשים חדשים שלא הכרתי לפני, לא ידעתי שאנשים כמוני קיימים, חשבתי שכולם ערסים, או לחלופין רוסים אלימים.

אין כ"כ מה להרחיב, לאט לאט נשבתי לעולם של אלכהול, סמים וסקס בגיל צעיר, כמו כל האנשים האלו.

-

פה נעצור ואני אסביר על תאוריה קטנה שלי, אז זה הולך ככה - כל האנשים שפגשתי במהלך חיי ולא היו ערסים ארצישראלים קלאסים הם אנשים בעלי שריטה, כאילו אין אדם אחד בעולם או בסביבת החיים שלי שאני יכול להגדיר כנורמטיבי.

אנשים ששומעים מוזיקה שונה מהמקובל, מתלבשים מתנהגים ומדברים שונה, בעלי תפוסי התנהגות שונים, הם אינם אנשים נורמלים, לכולם יש שריטה.

אחרת הם היו "נורמטיבים" ונורמטיבים במדינת ישראל זה להיות ולהתנהג כישראלי מצוי, לשמוע את המוזיקה הטיפוסית, לראות את התכנים שיש בטלויזיה ולא לסטות מהנורמה, היה חשוב לי לפרט על זה קצת, כולנו שרוטים, אחרת לא היינו כאן.

-



בכל מקרה אני מאמין שדשתי מספיק בסיפור הבא ובנקודת המפנה הבאה בחיים שלי, התאהבתי בחברה הכי טובה שלי.

היא לא רצתה קשר איתי לפי דעתי היא נסלדה ממני במובן הרומנטי, לא נמשכה, וזה בסדר זה לא פשע לא לאהוב בחזרה.

בזמן הזה שאני מאוהב בה נואשות היא ניהלה סוג של "מערכת יחסים סודית" עם החבר הכי טוב שלי, גם אין פה שום פשע, הכל בסדר.

מה שכל כך פגע בי זה השקרים שלהם, הם הכחישו, וכשגילתי זה פגע בי ברמות הכי קשות שיש.

-



בכל מקרה בזבזתי את השנים היפות שלי בתיכון על להיות בדכאון על הבחורה הזו, על החברים ועל הסביבה.

תמיד חלמתי כשאני אהיה בכיתה י"ב תהיה לי חברה, נהיה מאוהבים נלך ביחד לבית ספר, ושאני אהיה סופר כריזמטי ודומיננטי.

האמת שהפתעתי את עצמי, באמת הייתה לי כריזמה, אבל לא גבוהה כמו שני חברי הטובים ביותר באותה תקופה.

היינו סוג של שלישיה כזו, אחד היה חכם חתיך וכובש, והשני היה גברי מאוד וכריזמתי ברמה שבחיים לא נתקלתי בה עד היום.

ואני? אפשר להגיד שהייתי החתיכה הקטנה והמחברת של הפזל הזה, אי אפשר לבלוט חברתית יותר מידי ליד אנשים כאלו.

אישה תעדיף ללכת או לגבר החתיך והכובש ברמות העל, או לבחור הכריזמתי בטירוף, לא לבחור הממוצע פלוס שהייתי אז.

סבלתי המון מהקשר איתם, כל אישה שרציתי והייתה בפולנטר משותף עם שלושתינו פזלה לצד שלהם ולא הסתכלה לכיווני.

רוב הבנות שניהלתי איתם קשר בזמנו היו כאלו שלא הכירו אותם, או כאלו שהם כבר "עברו עליהן"

-

בכל מקרה אני התגייסתי, והשלמתי עם העובדה שהחבר הכי טובה שלי, והידידה הכי טובה שלי, שאני ספק מעריץ אותו, ובוודאות מאוהב בנערה הזאת עד מעל הראש זוג.





כן זה שבר אותי, זה היה המשבר הכי גדול בחיים שלי, זה ניצח את הגירושים המכוערים של ההורים שלי כשהייתי בן 4, הדחקתי את זה כמובן, זה לא הזיז לי, זה היה יותר נורא מהעובדה שאחי הגדול ואני התנתקו כשהייתי רק בן 8, זה אפילו עקף את 14 השנים הבודדות והקרות שהיו לי עד שהכרתי את אותה בחורה בצ'ט.

-



אם לומר את האמת, רק בשנתיים האחרונות הצלחתי להשלים עם הסיפור הזה, הכעס והשנאה שלי פגעו בי מאוד.

הקדשתי 3 שנים מהחיים שלי בניסיון לנקום בחבר הכי טוב שלי, אם זה לנסות ולהתחיל עם כל אחת ואחת מהאקסיות שלו.

אם זה לנסות להלחם בו בכל הכוח ולעלות את האגו שלי כדי לנסות לעקוף אותו בכל דבר.

הרגשתי שאנחנו בתחרות אין סופית כזו ושאני תמיד מפסיד.

שלא תבינו לא נכון, אני לא שונא אותו, אני אוהב אותו, עד עצם היום הזה, אני מאחל לו רק טוב, אבל הקשר שלנו היה הרסני, בעיקר בגללי.

החבר השני לא שווה שנדבר עליו כל כך, אם לומר את האמת גם אותו אני אוהב ומעריך עד היום, אבל הוא טיפוס כזה שנמצא רק איפה שטוב לו,

וכשהפסקתי לשרת את האינטרסים שלו, הוא איבד בי עניין ומצא חברים חדשים.

-



בכל מקרה למה אני מספר לכם את כל זה בפוסט אחד? ובכן אני באמת לא יודע, פשוט לפני שמונה זו הייתה נקודת מפנה בחיים שלי.

אם לומר את האמת אני חושב שנולדתי באותו היום, לפני מה שקרה החיים שלי היו ריקים וחסרי תכלית לחלוטין.

אני מצטער שזה קרה, הלוואי והייתה דרך לחזור אחורה בזמן ולתקן את כל מה שקרה, זה שינה אותי.

אני חושב שעד גיל 18 היה אפשר להגדיר אותי כבן אדם הכי תמים מקסים וטוב שיש, תמיד הייתי שם בשביל אנשים שנשברו, הייתי עוגן שלהם, הקרבתי מעצמי כל כך הרבה, נתתי הכל בשביל החברים שלי, הייתי בחור אחר לחלוטין ממי שאני היום, זה מזכיר לי קצת את הסרט "האביר האפל"





"You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain"





-

אני לא אותו אדם שהייתי בעבר, אני בן אדם שלילי, מלא בשנאה, מלא בכאב, מחפש את עצמי בברים ירושלמים, נרקומן סטלות, מחפש ריגושים, נמנע מאהבה בכל צורה אפשרית ולא כי אני לא רוצה, זה בגלל שאני מפחד, אני לא מסוגל לתת מעצמי, כי אני יודע שבסוף אני אפגע ואשבור שוב.

-



הנושא האחרון שרציתי לחלוק אתכ - הסוף של הבלוג הזה, אני חושב שהוא קיים ממאי 2009, לא היו לי הרבה קוראים.

רוב הפוסטים שלי היו בעיקר שוממים ומלאי רחמים עצמים, אבל הם עזרו לי מאוד לפרוק ולהתגבר.

אבל הבנתי שלכתוב כאן לא עושה לי טוב במיוחד, זה מחזיר אותי אחורה, זה מפיל אותי, זה נותן לי לשקוע ברחמים עצמיים, וכדאי שאני אסיים את זה.

רציתי לכתוב מין פוסט סיכום כזה ואני חושב שיכלתי לעשות את זה יותר טוב בהרבה, אבל אני אסתפק במה שיש כאן.

סביר להניח שאף אחד אפילו לא יקרה את זה ובזבזתי כחצי שעה מהחיים שלי על לשקוע בעבר שוב.

אבל זהו אני מספיק לכתוב כאן.

ביחד אם זה אני קובר את העבר שלי אחת ולתמיד -





את שברון הלב הראשון שלי, את הבגידה של החבר הכי טוב שלי, את הכאב לב הכי גדול שאי פעם ספגתי, את המרפק שלי שהתרסק שאפילו לא ציינתי בפוסט הזה, אני לוקח את כל העבר שלי ביחד עם הבלוג הזה - וממשיך קדימה, אני אנסה להתנתק מהתכונות השליליות שמאפיינות אותי, אני חושב שהגיע הזמן אחת ולתמיד להפסיק לחיות בעבר, אני לא גאה במי שאני היום, אני לא מתגאה בשום דבר שעשיתי בחיים האלו, אבל אני חושב שאני בדרך הנכונה.

-

"Moving on doesn't mean you forget about things. it just means you have to accept what happened and continue living"





יוני