אין על האדיבות של האמריקאים

10/2017

אתמול קיטרתי על האבטלה לזמן לא ידוע, היום בבוקר בדקתי את סטטוס הבקשה שלי וקיבלתי בשמחה את ההודעה שהאישור בהנפקה וישלח בדואר. מנסיון איתם הוא יכול לנדוד שבוע בדואר, אבל לפחות אני יודעת שיש אישור ושהוא יגיע מתישהו. גם טוב. רק כדי להיות בטוחה בדקתי שוב ושוב את הססטוס באתר, לא השתנה.

באתר של רשות ההגירה (שמטפלים גם באישורי עבודה) יש עוזרת וירטואלית שקוראים לה אמה. שלשום כשהייתי מתוסכלת החלטתי להתקשר למספר טלפון של הרשות, אולי אם אני אנדנד מספיק אני אצליח לקבל איזו הערכת זמן או רעיון איך לקבל אישור זמני, אבל לדבר עם נציג שירות אמריקאי זה מועיל פחות מאשר לדבר עם העוזרת הוירטואלית. על כל שאלה ששאלתי נציגת השירות פשוט הקריאה לי את מה שכתוב באתר ואחר כך שאלה אותי שאלות על זמנים שבדיוק לפני רגע היא הקריאה לי את התשובה עליהן.

בארץ אוהבים לדבר על כמה אמריקאים הם מנומסים ושירותיים. הם בהחלט מנומסים. אני יכולה לצעוק, להתחנן, לנדנד, להתעקש והם ימשיכו לענות בנימוס ולהתנצל על כך שמבחינתם אני יכולה ללכת לחפש, בבקשה. מבחינת שירותיות, מכירים את אלקסה, סירי או אוקי גוגל? כל אחד מהם הרבה יותר מועיל מנציג שירות אמריקאי. עם אלקסה לפחות מרגישים שהיא רוצה לעזור ומתוכנתת לנסות להבין מה רוצים ממנה. נציג שירות אפילו לא ינסה להבין מה רוצים כי זה לא מעניין אותו, הוא פשוט יקריא מה שכתוב לו בפרוטוקול ויחזור על זה 20 פעמים אם יהיה צורך. ויתנצל כל פעם שמתעצבנים עליו, ועוד פעם יתנצל על זה שהוא שם אותכם על המתנה בזמן שהוא מתקתק את הנתונים שלכם לטופס ממוחשב שברור לכם שיעבור לסל האשפה ברגע שתסתיים השיחה ושוב יתנצל על זה שהוא חוזר על אותן שאלות שעניתם עליהן לפני רגע כי המחשב מבקש אותן שוב והנציג לא מסוגל לזכור או לבדוק מה הוא כתב או הקריא לפני רגע. והכי חשוב, אחרי שעה של עצבים שבה הנציג הבהיר שוב ושוב שאין לו שום כוונה לעשות משהו בשבילכם היום, בסוף כל שיחה תבוא השאלה is there anything else I can do for you today? ולא, להגיד "כן, אתה יכול לעזור לי" לא יעזור. הוא יתנצל שוב שלא בז**ן שלו לעזור ויחזור שוב ושוב על השאלה עד שתסכימו להגיד שלא, אין עוד משהו שהוא יכול לעזור בו היום. תודה.