קצת על העבודה

1/2017

זה כזה:





רק שאצלי זה יותר: זה לא עובד. למה זה לא עובד. זה מצביעים, אני אמורה לדעת את זה, שאלו אותי על זה בראיון עבודה. אני לא יכולה לשאול את המנהל כי אז הוא יבין שאני לא באמת מבינה כלום וסתם חירטתי בראיון. מה אני עושה פה בכלל. מתי הם יבינו שזה היה טעות לקבל אותי לעבודה. אה שניה, העתקתי פה משהו לא נכון, אוף אני מטומטמת, למה אני עושה טעויות מטופשות? מה אני עושה פה בכלל?

בזמן האחרון יש טיפה שיפור. אני עדיין מוצאת את עצמי שעות מנסה למצוא בעיה רק שאני יותר ויותר מודעת לזה שבסוף אני אגלה שזה טעות מטומטמת. אבל אני עדיין עושה טעויות מטומטמות.

אם הייתי נשארת בעבודה שלי בארץ הייתי עכשיו ראש מדור. מצד שני אם היינו נשארים בארץ לא בטוח שהייתי נשארת בעבודה הקודמת שלי.

אני לא מבינה את השפה שלהם פה. אפילו המנהל שאמור להיות ישראלי הוא יותר אמריקאי מישראלי. הוא אמנם יותר קרוב לישראלי מאמריקאים אחרים אבל בהתנהלות שלו הוא יותר אמריקאי ואני לא מבינה אמריקאים. למה אי אפשר להגיש פשוט מה אתה רוצה?

קראתי קצת על agile methology שזו מטודולגיית עבודה של מפתחי תוכנה וזה די חיזק את הדיעה שתמיד היתה לי על אנשי תוכנה. זה לגמרי מתודולוגיית עזבו אותי באמשכ'ם אין לי כוח למטודולוגית עבודה סדורה. מזכיר לי שבארץ עמית לעבודה ביקש מאיש התוכנה שעבד איתנו שיתן לו איזה דיאגרמת בלוקים שמתארת מה הוא עושה. איש התוכנה ענה לו: קח קערת ספגטי עם כדורי בשר, תצלם אותה, ככה נראית הדיאגרמת בלוקים שלנו.

איזה יום עלתה לי שאלה, מה ההבדל בין struct ל class (למי שלא מכיר, מדובר על שני דברים זהים לחלוטין באופן השימוש בהם), מאחר ונראה כי כולם יודעים בדיוק מתי משתמשים בכל אחד מהם עניין אותי לדעת מה באמת מבדיל ביניהם. עיון בגוגל העלה את שההבדל היחיד הוא הגדרת ברירת המחדל של רמת החשיפה של כל אחד, הבדל זניח למי שמקפיד לא לסמוך על ברירת מחדל. אבל אז נתקלתי בתשובה הבאה:

OK, enough of that squeaky clean techno talk. Emotionally, most developers make a strong distinction between a class and a struct. A struct simply feels like an open pile of bits with very little in the way of encapsulation or functionality. A class feels like a living and responsible member of society with intelligent services, a strong encapsulation barrier, and a well defined interface.

או בעברית: חלאס עם הקשקושים הטכנים, ההבדל הוא רגשי, class הוא אובייקט מכובד בעל נוכחות וזכות קיום עצמאית בעוד struct הוא סתם פושט שאף אחד לא לוקח ברצינות.

בקיצור לכו אחרי הרגש שלכם (או אחרי מה שאתם אמורים להרגיש) כשאתם כותבים תוכנה. מה שמסביר למה הרבה פעמים קוד נראה כמו קערת ספגטי עם כדורי בשר.

יש לי בעיה, לפעמים אני נגררת לויכוח מיותר ואני פשוט לא יכולה להפסיק למרות שאני יודעת שהויכוח הוא חסר משמעות. אז לפני שבוע הייתי צריכה לממש איזה חלק ממאמר והחלטתי לממש אותו קצת אחרת (חישוב מחיר לפי נורמה ריבועית ולא לפי נורמה) כי לדעתי אין באמת השפעה למה מחשבים אבל זה פשוט מרגיש יותר נכון ככה. אחד האנשים האחרים בצוות החליט שאם במאמר זה מופיע ככה אז כנראה שיש לזה סיבה וממש בכוח ניסה למצוא את הסיבה וככה נגררתי איתו לויכוח אינסופי על האם יש או אין סיבה. כשהמנהל שאל אותי מה אני חושבת שצריך לעשות אמרתי לו שתכלס אני לא באמת חושבת שזה משנה, מה שיעשה את כולם שמחים, אבל פשוט לא הייתי מסוגלת להפסיק להתווכח עם הבחור השני (שדרך אגב לא אמריקאי, מה שמסביר את הנכונות שלו להתווכח. אמריקאי פשוט היה מציין שדעתו שונה אבל תעשי מה שאת חושבת). הבעיה היא שכל הויכוח נערך על גבי תוכנת ניהול הגירסאות ששולחת מייל לכל מי ששייך לפיתוח כל פעם שיש הודעה חדשה. אני חושבת שעכשיו קצת פחות אוהבים אותי :(

המנהל מצידו אמר שהוא מחכה להתיחסות של המתמחה דוקטורנט שלנו שאחרי כמה ימים הואיל בטובו להתיחס לדיון וציין שלדעתו בכלל המאמר טועה ומה שאני עשיתי נכון. עמוק בתוך תוכי ביצעתי ריקוד קטן של שמחה.

לפחות הנסיון שאני מקבלת פה יהיה מאוד בעל ערך בהמשך הקריירה.