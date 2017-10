10/2017

The old swallows and the young bird

כשסבתא רבא שלי הייתה מפליצה היא הייתה מרימה את קולה ואומרת "או אה" כדי להסוות את מה שהיא חשבה שכולם שמעו, אבל איש לא באמת שמע. היא דיברה בולגרית, גרמנית, צרפתית, ולדינו, וניגנה בכינור, עד שעלו לארץ והיא הפכה לתופרת. סבא י' שלי לא ידע אנגלית אבל בירך את כולם ב"אלקם" כשצעדנו בפתח הבית. סבתא ש' טיילה בכל העולם ופגשה את מלכת צרפת בהקרנת הבכורה של "מסביב לעולם ב80 יום", היא לבשה סנדלי שורש בלי גרביים וחצאית בצבע כחול. סבא א' מעולם לא אכל דג, ומבחינתו פירה בלי אפונה עדיף לא לאכול. סבתא ח' עדיין מדברת על סבא י' בכל שיחה, למרות שהוא כבר מת כמעט שש שנים והיה חולה מאוד במשך החמש שלפניהן. היא אומרת שהם לא היו זוג יונים אבל הוא מאוד אהב אותה, והיא אותו. כל מה שנשאר מהם זה סיפורים, שהם מספרים על עצמם ועל אחרים. ואני מפחדת להזדקן, כי סיפורים זה יפה, אבל זה לא באמת. ברל'ה