4/2017

against the dying of the light

יש עכשיו אור בחוץ והרגשה של הספק מרפדת את הראשים של כולם. כאילו שעוד כמה דקות של אור ישקיטו את האכזבה מהיום שהשאירו מאחוריהם.

בכל מקרה, יש אור עכשיו בחוץ, וכולם קצת מלאי תקווה יותר. ולי זה רק מזכיר שאני בזבוז של אוויר לנשימה.