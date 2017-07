החיים הם מתנה, אבל בלי שובר החלפה.

7/2017



יש משחק כזה של פעוטות, שמעבירים קוביות בצורות שונות דרך לוח עם חור המתאים לכל צורה. לאחרונה אני מרגישה בדיוק כמו הקובייה הזאת, שמנסים לדחוף בכוח לחור שאינו יעודי לה. כאילו באופן כמעט אלים, קיימים כוחות כלשהם שדוחסים אותי לתוך תבנית כל כך שונה מהווייתי. וזה גורם לקצוות להישחק ולתסכול לצמוח. יש מעין רושם שהעידן המודרני מלא באפשרויות, אין שום דבר בעולם שאני לא מסוגלת לעשות. הכל פתוח בפניי, וכל שעליי לעשות הוא רק לבחור. אבל ברגע שאני יורדת לרזולוציות הפרקטיות- מבחר האפשרויות מצטמצם דרסטית. לצד הבלבול משלל הטעמים נתונות לי שתי אפשרויות הישרדותיות- כסף, או הגשמה. הפירמידה של מאסלו, או אדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל. או זה, או זה. זה לא יבוא ביחד, ודאי שלא בשלב זה של החיים. ואת הבחירות שלי אני מקבלת בהכנעה לגורל. הבנת המציאות וקבלתה על אף עגימותה. מנטרות מרגשות על תיאור האושר בעקבות העשייה, או הסברים מעוררי השראה בהם ניתן לתאר כיצד אפשר להתקיים מהדבר שאותו אנחנו אוהבים לעשות, הם כולם מעוררים בי סלידה. זאת אומרת, עכשיו הם מעוררים בי סלידה. פעם הערכתי אותם והשתדלתי לחיות לאורם. אבל, טראח! פתאום אנחנו גדלים. זו המציאות שנוקשת בחלון וגם אם נגיף את התריסים ונתחבא מאחורי הארון, היא עדיין תעמוד שם ולנו לא נותר אלא להחליט מתי לפתוח את הדלת ולצאת אליה. מוטב מוקדם ממאוחר, אני מניחה. אולי בסוף המשולש יתאים את עצמו וייכנס דרך העיגול. הייתי יכולה להוסיף לכאן את השיר Another Brick in the Wall אבל אולי אם לא הייתי מאזינה לפינק פלויד בתיכון, היום הייתי יכולה להתקבל לאוניברסיטה. ורוג'ר ווטרס בכלל אנטישמי.

