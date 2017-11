בלדה לאישה

11/2017

אם הם רודפי שמלות

אנוכי

ארדוף מכנסיים.

קשר לוגי מובהק וברור

כשל מנטלי חמור,

לדברי דוקטור נפש

כמעט כמו של מרי אנטואנט

אוקסימורון כדבש ורפש

ובכלל אנחנו הנשים

מלאות בסתירות פנימיות

ואלו הן:

איך-אפ-שר-לו-מר-ש-לא-יי-גע-לך-ב-בהו-נות

ו-גם-ל-תב-וע-מ-ה-אקס-ה-מון-דמ-י-מ-זו-נות?

אחרי-ה-כל-ג-רוש-בלי-גרוש-ו-את-אי-שה-עו-ב-דת

תריסר שעות במלצרות חצי תריסר עם ילד.

איך-את -י-כו-לה- ל-צאת- עם-שח -ל-לא -תיג-ל-חת?

איך- מכ-נס- כ-זה- צ-מוד -ולא-א-גע- ב-ת-חת?

איך-תי-ש-א-רי -י-פה- ו-ת-מל-אי- צ-ל-ח-ת?

איך-תי-ש-א-רי -אי-שה- יו-מיים -בלי- מיק-ל-חת?

עם-מי-דבו-רה-ה-נ-בי-אה-שכ-בה-כ-די-ל-שיר?

ואס-תר-המל-כה-וו-דאי-חיפ-שה-רק-איש-ע-ש-יר?

הב-חו-רות-ה-צ-עי-רות-ייל-כו-גם-עם- ה-מן

ב-תנאי-ש-הוא- י-ניף- הר-בה

שט-רות-של-מזומן.

מר-ווי-חה-עש-רים ושלוש אחוז פחות מגבר

כ-נר-אה-את- פשוט לא-מספיק טובה ונבר אבר

נגיד את האמת שזה בגלל שאין לך אבר

(גם לחבר שלי יארון אין ותראי איך הוא מצלח חה חה חה

תהיי אישה טובה ביום

וגם זונה בלילה

וה-עי-קר-ש-לא-תהייה זו-נה מתי שבא לה

בסטודיו שם-של-וי-ט-מין

את תתאמני כמו הרה

כדי שתתחטבי למין

בחופש בריביירה

למה-זה-ח-נין-זו-נה

ו-איימן-רק-קדאפי

זהבה ושלושה סודנים

חנין-הוא-רק-משתפי?

את-מול-באו-טו-בוס-בח-ור -פ-ע-ר -את- ה-ביר-כ-יים

אז -תת-לב-שי- צ-נ-וע- ת-כסי -את- ה-ש-דיים

התינוק-הוא יחכה וגם יבכה בינתיים

אם תניקי בפומבי- האיש יהיה לזין.

אשת חייל

אש ותייל

אשת קריירה

אמא למופת בבית

ניקיונות

מניירה

תלונת שווא עם השתיינות

על מה שקרה אז בריביירה

תביעות השתקה

החלפת מצעים.נשים מחרבנות עוגיות אוראו.

גלולות

נשים קטנות, מידות גדולות

תוחלת חיים ממוצעת, הפרשות חריגות

הפרשת חלה.

את-עצ-ב-נית-זה-לא-מ-פני-ש-את-א-דם

תב-ד-קי-ב-תח-תו-נים-או-לי-יו-רד-לך-דם.

מת-ח-ת ל-שול-חן ש-לך מ-צא-נו בוב-ת קן

היי-תה תקו-עה סי-כת מש-רד ב-לב של ה-מס-כן.

מכשפה, עצרי נתפסת, אך never ever ever

אנחנו לא נשרוף אותך בגלל שאין לך אבר.