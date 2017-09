9/2017









זה מה שבעיקר מרגישה בזמן האחרון, אכזבה הולכת ומתמשכת מהכל, מכולם, כולל עצמי. מהחיים בכלל. מהבלוג. מהכל, הכל, הכל, הכל, הכל.

נורא קשה לי להסביר. בקושי יש כוחות לדבר. המחשבות מבולבלות. המילים התאבנו. פעם היו יותר רכות, אפשריות, פעם היה אפשר לעשות מהן צורות אמיתיות. היום המילים לא מספיקות. הן סתם מילים. והמילים הן קלישאות. הכל קלישאה. לחיות זה קלישאה. לחייך זו קלישאה. הו, גישה חיובית לחיים! הו הו, תחייכי לאחרים והם יחייכו אלייך בחזרה! גישה חיובית תמשוך אלייך אנשים. וכיו"ב. הכל פשוט מכסה על הכלום.

ונו בטח, מי ירצה להתקרב למישהי שמדברת על הכלום. אבל אני לא באמת רוצה ככה. אני כן רוצה את החיים (אבל מה זה החיים? מה זה אומר? כלומר, חוץ מהדברים שהם הכרח, כמו לעבוד כי צריך להתפרנס. לקום בבוקר - ומה? לנקות? לקנות? לסדר? לעבוד? לקרוא? הכל חוזר על עצמו, ואז מה? עושים ועושים ומזדקנים, וזהו. מעבירים את הזמן. וצריך להגיד תודה על מה שיש, ושאין צרות. והכי חשוב הבריאות). אז אוקיי, נהייתי מרירה. אויש, בעסה, אף אחד לא ירצה להתקרב אלי, כי אני כזאת ממורמרת נוראית. אוי אוי אוי.

או שיותר מאשר שהמילים לא מספיקות - הן נהיו פחות רלוונטיות. כי אם המילים מייצגות את המציאות, ואם המציאות שלי נהייתה כלום, אז... כלום. אין. ריק. וכמה כבר אפשר לדבר ולכתוב על כלום, על אנטי-חיים. וכואב לי שנהייתי ריקה, שהמילים נעלמו...

פעם הרגש שטף, הרצונות בערו, עוד הייתה לעיתים איזו השראה, למרות מאפייני האישיות, לצד החרדות והדיכאון וחשיבת-היתר. היה אופק לשאוף אליו. תקווה כללית כזו, למרות הנפילות אל הבור השחור. אבל זהו, עייפתי, נגמרתי, אזלתי.

היום אני רואה את הדברים אחרת. חשופים, בלי מעטה המשמעות שהמוח השליך עליהם. חשופים, ריקים, כלום. הכלום כבר הזדחל לתוכי והתנחל שם, אני מרגישה את הדיכאון מתחפר בעצמות, גולש מתוך הכרומוזומים שלי, צמיג ושחור. זהו. כל השנים, כל המאמץ. זהו. כבר לא צריך להתאמץ. כי זהו. אבל מה עכשיו, מה עכשיו, אורלנדו שכמותך. מה יהיה איתך עכשיו.

וגם זה לא נכון, לא לגמרי נכון. גם פעם הייתי ככה, גם פעם. אבל אחרת. לא ככה. אולי זה הכל עניין של מידה ומינון. קשה להסביר, כל כך כל כך קשה להסביר, אתם כל כך רחוקים ממני, אני כל כך רחוקה, אני צועקת בתוך ואקום. וזו לא אשמתכם, זו אשמתי. זו אני שצריכה להסתגל, להשתנות, לעשות מאמץ לצאת מזה, כי אף אחד לא יחיה במקומי.

אני ממשיכה לדעוך אל תוך הדיכאון המשתק. יושבת בבית, בוהה. חושבת על זה שיש דברים שצריך ואפשר לעשות, אבל הם לא חובה והם סיזיפיים וזה לא משנה אם כן או לא. שוב אותן תנועות, שוב ניסיון מיוזע. אין כוח. ואין כוח לחוש ציפיה. לצפות למה?.... אז בוהה.

לא זזה הרבה. כן, בטוחה שיעזור לי לעשות ספורט, הליכות מהירות, ואז ארזה והגוף ירגיש יותר טוב, יותר חי, חיוני, ואז גם הנפש (מה ההבדל בכלל. הגוף ניצח, הגוף זה הנפש, ותמיד הייתה לי בעיה עם הגוף). כן, יודעת. אבל כבר הייתי שם. עשיתי את זה, בדיוק את זה. וגם זה חלף, התפוגג. ואין לי כוח לרצות יותר. אין מה שיניע אותי. אני קמה בבוקר בתחושת אכזבה עמוקה, כי התעוררתי אל המציאות. איכס, המציאות. אני מסתובבת ביומיום בתחושת אכזבה אינהרנטית.

מתחת ללאות הזו, העייפות הזו מהחיים, מסתתרת צרחה נוראית, זוועתית. זעם נורא ואיום. אכזבה כל כך עמוקה, משתקת. כאב משתולל. עלבון, פגיעה. אני אחתוך אתכם, אני ארצח אתכם, אני אשבור דברים, אני אשתולל (לא, אני לא. אני פשוט אספוג את הרעל ואתנחם באכילה).

זה כבר לא עניין של להבין שגם לי יש אחריות למצב, שהמפתח לשינוי נמצא בידיי, בדפוסי החשיבה וההתנהגות, בפרשנויות שלי. אני לא יודעת, זה כבר לא זה. אני פשוט כבר לא מבינה דברים בסיסיים, מרגישה ניתוק הרמטי. אמרתי - קשה להסביר. מסתובבת זרה בעולם, תמיד. מרגישה שמיציתי את היותי כאן.

זה מפחיד מדי.





אני לא כותבת מתוך ציפיה שיעזרו לי כאן, שיש לכם תשובה. אני יודעת שאין.





אני מייגעת את עצמי בדברים שאני כותבת. הנה, מה עשיתי בזה, רק הצגתי עצמי דכאונית ומייגעת ו"כבדה" ושלילית ומורבידית. וזה בעיקר עניין של גישה, והגישה שלי קשה וביקורתית. בגלל זה קשה לי.





אבל זה לא רק זה.





בטח לא מבינים אותי.





וגם שממון רגשי. מדבר ציה.





אבל תמיד הייתי בודדה ומאותגרת. אז מה חדש...

פשוט הייתה תקופה שהרגשתי יותר תקווה ושיפור. התחלתי להיות קצת אחרת, אולי (אני אחרת, אני אחרת, אני לא ככה, זו לא אני באמת, מה שרואים מבחוץ זה רק סך המגננות שלי. אבל אני עצמי אחרת. ביקום מקביל ושונה אני אחרת... אני אדם אחר).





ועכשיו זו נסיגה בזווית חדה ותלולה.





ברור שהבלגן בעבודה ערער אותי קשות.





לא נעים לי מבן זוגי, שהוא לא מצליח לעורר אותי לחיים.





אני לא אוהבת את הדירה שלנו - יחידת הדיור, יותר נכון. אני לא יודעת לסדר אותה כך שארגיש בה כמו בית. אבל בטח ארגיש כך בכל מקום שנגור בו. כי זה בגללי. לא אדע מהיכן להתחיל ומה נדרש, ולגבי כל דבר אגיע למבוי סתום מרוב התלבטות ומעצורים של הימנעות. אני כל כך לא יודעת הרבה דברים בעולם המעשי. אני חסרת אונים ומתלבטת נצחית. מתקשה בקבלת החלטות ומרגישה ספק לגבי כל דבר. עוברת מדבר לדבר, תפסת מרובה לא תפסת. אני רחוקה מהחיים כל כך וזה מכאיב לי כל כך. וזו רק אשמתי. זה הגיוני שבסופו של דבר האנשים מתרחקים, זה ב- DNA שלי. לא, זה לא רק הם, זה גם אני. אם לא בעיקר. אולי מחפשים את קרבתי, אבל אני מתרחקת, אני יותר מדי נפגעת ומתעצבנת ומאוימת מדברים, אז בסוף בורחת ונמנעת, אבל שם במרחק מתגעגעת. קרוב מכאיב לי, רחוק מכאיב לי.

הנה, עכשיו אני ככה, מתבוססת בתחושת הכלום (זה לא אשמתי, זה המוח, זה הכימיה), אבל פעם, עוד שאפתי להתקרב ולגעת, רציתי כל כך. הייתי חיה קצת, פעם, יחסית. יחסית למי שאני.





פעם עשיתי יותר דברים.





לא. זו סתם רומנטיזציה של העבר. תמיד נאבקתי באותן תחושות ובאותה ריקנות ואותם קשיים. תמיד הייתי מאוימת מהחיים. איכסססססססססססססססס









מתקרבת לגיל 40, ולמרות שבאופן עקרוני איני מייחסת חשיבות לנושא הגיל, המספר הזה בכל זאת נושא עמו עבורי איזו משמעות סמלית הרת גורל.

כישלון. איבוד דרך. should have, could have.

פוטנציאל מפוספס. מי שיכולתי להיות.

אין לי שמץ של מושג.





בחודשים האחרונים שוב ושוב מצאתי עצמי כאן, כותבת איזה קטע ואז מוחקת. גם את הקטע הזה אני רוצה למחוק. כי מה כבר כתבתי כאן? מיותר. דיבור עקר, סחור וסחור. סימפטום של חשיבת-יתר. החצנה של חוסר האונים והבלבול שלי. שיח תבוסתני. אין לזה שום ערך. אולי איזו פריקת מתח. אבל זה לא משנה את המציאות. אבל הפעם לא אמחק, הפעם "אפרסם" (אפשר לחשוב שמשהו כאן נהיה "מפורסם", כאילו שיש חשיבות כלשהי לתיעוד המחשבות הזה של איזו אישה בודדה ומאותגרת שמתבוססת בחוסר האונים שלה).





פעם הכתיבה דווקא כן הביאה שינויים כלשהם למציאות שלי. דרך הכתיבה הכרתי אנשים, עמם היה לי גם קשר ב"מציאות", והקשרים האלו היו טובים לי, שינו בי משהו, בעיקר בדרך בה תפסתי את עצמי. הם שיקפו לי את דמותי בעיניהם האוהבות והמעריכות, הם רצו להתקרב אלי, התעניינו בי. אז התחלתי לחשוב שאולי בכל זאת אני בסדר, ואולי יותר מבסדר. אבל קשרים נמוגו להם, חלקם נקטעו או השתבשו. אנשים נעלמו. אבל כמה אני יכולה להמשיך להיאחז בזכר קשרים שכבר נגמרו מזמן? אני סתם יצור אובססיבי וכפייתי. מתקשה להרפות. ובגלל שאני חלשה, אני תלויה באחרים נפשית, רגשית ומעשית.





חוש ההומור שלי, שפעם היה חד ושנון כל כך, דעך. אני מרגישה שאני עוברת תהליך מתמשך של מחיקה.









לאן ממשיכים מכאן.