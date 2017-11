11/2017

החיים אחרי התואר

אז החיים אחרי התואר הראשון מתחילים. לאחרונה (ליתר דיוק ביוני האחרון) התפטרתי מעבודתי בתור סייעת בגן ילדים מזה ארבע שנים. נתתי את כולי בעבודה הזו; היו לי ימים טובים יותר, היו לי ימים קצת טובים פחות, יצא לי להכיר אנשים מקשת רחבה מאוד. לבסוף הבנתי שהרצון להתקדם במעלה הסולם חזק יותר ממה שיש לבוסית שלי להציע לי, לכן בחרתי לעזוב. התלבטתי לגביי הבחירה שלי במשך כשנה שלמה עד לבסוף ביוני האחרון הבנתי שזה הזמן. בעודי בחורה צעירה (כולי בת 24) מגיע לשאוף ליותר ולקבל את זה ולא צריך לפחד משינויים; אלא לקבל אותם באהבה. אז כיום אני מתחילה לעבוד בתור נציגת שירות ומכירה באל-על. ככל שאני מכירה שמה נציגים, אני שומעת שחלקם בתוך הארגון במשך 4-5 שנים. קצת הדהימה אותי הידיעה הזו, אבל שוב להשתקע במקום עבודה חדשה זה הרצון שלי. בואו לא נשכח את ההטבות של החברה הזו - טיסות בחינם! מקווה לנצל כמה בעצמי ולמחוק יעדים מהרשימה שלי. ולעניין אחר, יצא לי לאחרונה לפגוש בלוגר נוסף שיצא לי להתכתב איתו במשך שנים פה בישראבלוג. פגשתי את הבוחן העליון (: בחור מקסים, ערכי, משעשע עם הרבה סיפורים. מרגישה שההיכרות איתו גם במציאות - הוכיחה לי שישראבלוג היא קהילה מהממת וחמה. יצאנו להפגש כמה וכמה פעמים עם הבייבי שלו (האוטו שלו) וגילינו את אהבתינו המשותפת לסושי. מעתה ואילך - סושי יהפוך לאירוע המרכזי בחיינו (נכון? חחח). הלאה ברשימת הנושאים- השריונר שלי ואני חוגגים בדצמבר הקרוב שלוש וחצי שנים. לכל לחוצי הטבעת, הבית והתינוק...תרגעו. אלו תוכניות שברורות לשנינו שיקרו אבל רק אחרי שהוא יסיים ללמוד את התואר הראשון שלו בהנדסת מכונות. מי יודע מה יביא הזמן? אולי מחר הוא יציע או עוד שנתיים - אני לא בלחץ. אני מתה עליו והוא לחלוטין גם הבן זוג שלי וגם החבר הכי טוב שלי. ובנושא הזה, חגגתי לא מזמן יום הולדת 25 והוא לגמריי הפתיע אותי עם מתנת יום הולדת. בתור זוג חנונים של קומיקסים, הוא ידע שאני מכורה לוונדרמן בייחוד לאחר שצפינו בסרט של גל גדות בקיץ (מאוהבת *-*). הוא קנה לי סט מברשות מעוצב של וונדרמן וספרים שעוסקים בוונדרמן. איך שראיתי אותו, התמלאתי בהתרגשות וקפצתי עליו עם חיבוק. הוא ידע בידיוק מה לקנות עבורי. מצידי זה היה יכול להיות גם Pop Figure של וונדרמן\הארלי קווין\פויזן אייבי. חגגנו ביחד יום הולדת מושלם לצד שולחן חברים שלו ושלי, 12 איש במספר, במסעדה איטלקית בשרונה מרקט בתל אביב. מתכננת לנסוע בקיץ למדריד, לפסטיבל Caja Megica- אווונג'ד סבנפול אמורים להופיע שמה ובא לי להגשים לשריונר שלי עוד חלום. החלום הראשון שלו שזכיתי להגשים איתו הוא להיות בהופעה של גאנז' אנד רוזס... הם היו מדהימים. בחזרה לנסיעה למדריד, זה עוד על שולחן השרטוטים. מוזמנים להשאיר הודעות! ,Yours Truly .The Doppelganger