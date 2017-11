11/2017

אז... חזרתי.

אחרי 4 שנים של תואר. מצאתי את המוטיבציה לחזור לכאן (: מודעת לזה שעזבתי באמצע... אבל לצערי התואר קצת טרף אותי. מקווה שמרביתכם עדיין פעילים. אם התגעגעתם, מוזמנים להשאיר הודעה... מבטיחה לענות! ,yours truly the geek