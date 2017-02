כינוי:

2/2017

פוסט על העונה הראשונה של The Genius

חידה: בבסיס צבאי יש שני אוהלים, אחד קטן ואחד גדול. באוהל הקטן יש שלושה חיילים ובגדול חמישה. בכל לילה נשלח חייל אחד מכל אוהל לתורנות שמירה, כך שבאוהל הקטן ישנים שני חיילים ובגדול ארבעה. אחרי כל שמירה שני החיילים מתחלפים באוהלים. בגלל שהבסיס תקוע באיזה חור בסוף העולם, כל החיילים מחכים לאוטו של השק"ם שצפוי להגיע לבסיס עוד עשרה ימים, ולכן כל אחד מהם הביא עימו עשרה שקלים (במטבעות של שקל). כולם הביאו חוץ מאחד ששכח. אבל למזלו הוא יודע לגנוב, ובכל לילה כשכולם ישנים, הוא גונב שקל אחד מכל אחד שאיתו באוהל. הוא לא גונב מהחיילים שבאוהל השני או משני החיילים ששומרים. אם הוא בעצמו בשמירה אז הוא לא גונב בכלל. הפוסט הזה הוא על העונה הראשונה של תוכנית הטלוויזיה The Genius. אני חושב שעד היום היו ארבע עונות לתוכנית, ומכיוון שצפיתי רק בעונה הראשונה, אני מבקש לא לכתוב פה שום ספויילרים. גם לא לעונה הראשונה. אתם בטח לא מבינים על איזה ספויילרים אני מדבר. מי בכלל שמע על התוכנית הזאת? מעניין שלא שמעתם עלייה, כי היא מאוד הצליחה. בשעשועון הריאלטי The Genius המתמודדים חיים בתוך חידות הגיון כמו זו שכתבתי. בכל פרק יש חידה חדשה, ובסוף הפרק יש מנצח ומפסיד שמודח. בפרק המסוים הזה, לדוגמא, המנצח היה זה שאחרי עשרה ימים היה עם הכי הרבה כסף וישן באוהל בלי הגנב. התוכנית התחילה עם 13 משתתפים, ובפרק ה-12 היה הגמר בין השניים האחרונים. בכל תוכנית יש את המשחק המרכזי (הדוגמא שנתתי הייתה בפרק 6 כשנשארו 8 מתמודדים) ואת משחק המוות, שבו מתמודדים שניים מי נשאר ומי הולך הביתה. בדומה להישרדות גם פה יש שילוב של אסטרטיגה ומשחק חברתי. בין 13 המשתתפים יש סלבס ויש אנשים "רגילים". בעונה הראשונה יש צייר קומיקס, שחקן פוקר, כוכב פופ, שדרנית חדשות, סטודנטית מחוננת, שחקנית סנוקר, גיימר מקצועי, אישיות טלוויזיה, שחקן, מנהלת מכירות פומביות, חזאית בחדשות, פוליטיקאי וכוכב פופ משנות ה-90. אין פה את הבולשיט הזה שהם ישנים באותו בית או על אי בודד (דיר באלק מישהו מלכלך על הישרדות). אחרי כל פרק הם הולכים הביתה לשבוע, וחוזרים שבוע אח"כ לצילום הפרק הבא. היה מאוד מעניין לראות איך האנשים השתנו עם הזמן, במיוחד לקראת הסוף, כשלמרות שעוד לא הסתיימו הצילומים, כבר התחילו לשדר את הפרקים, שזכו להצלחה עצומה (איך לא שמעתם על זה?!), והמתמודדים ראו איך הם "יוצאים" בתוכנית. אני חושב שזה בעיקר היה מעניין אצל המתמודד הבולט של העונה (כנראה אחד ממתמודדי הריאלטי הגדולים בהיסטוריה של הטלוויזיה), שמהרגע שהוא הבין איזה כוכב הוא יוצא מהתוכנית, הוא הפך להיות אפילו קיצוני יותר, אבל עדיין הוא עשה את זה עם קסם וחן, שהצופה לא רוצה שזה ייפסק.





טוב, יש דבר גדול שניסיתי לדחות בכל הפוסט הזה. הפצצה אמיתית של התוכנית הזאת. כולם מדברים בקוריאנית! זה לא חלק מהמשימות או משהו כזה. פשוט כל המתמודדים קוריאנים, כי מדובר בתוכנית קוריאנית, כזו שמשודרת בדרום קוריאה. המדינה הזאת שנמצאת דרומית לצפון קוריאה. רגע, לפני שאתם בורחים. אני גם לא יודע קוריאנית, אבל ראיתי את כל הפרקים של העונה, וברור לי שאני אראה גם את העונות הבאות. כל הפרקים של העונה הראשונה נמצאים ביוטיוב ומתורגמים לאנגלית. אתם צריכים להיות חזקים, כי זה מתחיל לא קל. 13 קוריאנים רצים לכם על המסך, לא מפסיקים לדבר, ובקצב מהיר. אתם מנסים להתרכז בתרגום באנגלית, וקשה לכם להבדיל בין כולם. אני זוכר עונות של הישרדות האמריקאית שהיו בהן איזה שתי בלונדיניות צעירות, שרק אחרי איזה ארבעה פרקים הבנתי שמדובר בשתי בחורות שונות. המקרה הזה קשה הרבה יותר. אבל הדברים משתפרים, ואני מבטיח לכם שאחרי כמה פרקים, אתם לא תצליחו להבין איך לא הבדלתם בין איזה שתי מתמודדות, או איך כל כך התקשתם להבין מי אמר מה למי. זה כמובן גם יקרה מהסיבה הפשוטה שכמות המתמודדים קטנה. בסוף העונה לא רק שתכירו את כל המתמודדים, אתם גם תתקשרו אליהם ותלמדו לאהוב אותם. אפילו תלמדו קצת על האופן בו קוריאנים מתנהגים, כמו כינויי כבוד, השתחוויות וכדומה. עוד בונוס קטן בשביל להקל עליכם. אני גם עשיתי את זה, וזה ממש עזר, וגם שיפר לי את כל החוויה. רובּ ססטרנינו (עונות 6 ו-8 בהישרדות האמריקאית) וסטיבן פישבק (עונות 18 ו-31 בהישרדות האמריקאית) הקליטו פודקאסט אחרי כל פרק (30 עד 50 דקות). אני מאוד ממליץ שאחרי כל פרק תשמעו את הפודקאסט, ובו הם ינסו להסביר ולנתח את מה שהלך שם. גם הם, בדיוק כמוכם, יתקשו בהתחלה, אבל גם הם בסוף יתלהבו ויהיו ממש בתוך זה. לינק לכל הפרקים של העונה הראשונה עם תרגום באנגלית: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9suu7e7YWZ0rw06g9_cOi_cnzpeXeUCc לינק לפודקאסט על התוכנית (באנגלית): http://robhasawebsite.com/genius-knowitalls-audiobook-korea-podcast/ תמונות של המתמודדים עם שמותיהם ומקצותיהם (כדי להקל עליכם): https://discussions.shutupandsitdown.com/uploads/default/original/2X/f/fb5086e28d7b63a877d32560baf9ad2fee3679fd.jpg חידות

נכתב על ידי , 11/2/2017 17:17 בקטגוריות טלוויזיה