8/2017

Inner demons

אני יודעת שאם לא אעשה כלום- לא אשיג כלום. אבל זה מרגיש לי כאילו אני סוחבת עליי משא ככ כבד שלא מאפשר לי להתקדם אפילו צעד. אני מונעת מפחד, דכאונות, חרדות. איזה מין חיים אלה? Doubt kills more dreams than failure ever will