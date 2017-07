כינוי: Cenicienta

7/2017

יולי טוב אליי

(so far) לא רוצה לנחס שום דבר כי בינתיים הולך לי מושלם. נכון לעכשיו ממוצע הציונים השנתי שלי עומד על 95.5. לא מתכננת לזוז מהמספר הזה למטה בשום מצב. (עוד 2 מבחנים לסמסטר, wish me luck) ולבשורה השניה המשמחת- התקבלתי לשתי העבודות שרציתי!!! ממש ממש מאושרת מזה. עכשיו קיבלתי את ההודעה שאחרי תהליך מיונים מאוד ארוך (בשבילי) עברתי את כולם! לא יודעת עדיין מתי מתחילה בהייטק, הם צריכים לשלוח לי חוזה ואז אני צריכה ללכת לשם מתישהו להביא את זה ולעשות קליטה וכו.. אני אמורה לדבר איתם שוב בראשון. וגם העבודה השניה, שכבר עשיתי בה משמרת אחת- היה מושלם! המקום ככ מדהים, האנשים נחמדים ורגועים, העבודה קלה, סוף סוף יש סביבי גם גברים ולא רק בחורות שצורחות עליי להביא להן מידה, הם מרשים לי להביא לפטופ ללמוד בזמן העבודה. פשוט וואו. כאילו הכל מסתדר לי סוף סוף. מקווה שגם העבודה בהייטק תהיה מעולה ושהאנשים יהיו נחמדים לפחות כמו בראשונה כי אני בונה עליה כמקור ההכנסה העיקרי שלי, בתקווה לעזוב את המקום שאני עכשיו נמצאת בו (או להישאר שם במשמרת אחת לשבוע עד שיפטרו אותי כי קשה לי לוותר על ההנחות ) פלוס זה ניסיון מדהים בשבילי לעבוד בחברה גדולה כזאת, עם רקע כזה, בסביבה כזאת, בתפקיד הזה. מקווה שהכל ילך חלק כמו שהלך עד עכשיו! לא יכולה להעביר את השמחה שלי בכתב עכשיו, אבל איזה כיף!!!!!!! (עכשיו צריך בגדים שמתאימים למשרד, פאן, שופינג)

וברשותכם, אחזור ללמוד כי יש לי עוד מבחן סיוטי בראשון

