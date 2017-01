1/2017

מחשבות על מוות, ניחמו אותי מאז ועד היום.

פעם כי לא ידעתי מה אני מחפש בעולם.

וכיום כי מההבנה שאיבדתי את מה שרציתי לחיות בשבילו.

למרות שהצלחתי לבנות את העתיד שלי באופן מספק, איבדתי את התכלית אליו.

וגם שרוב הזמן אני מאושר, אני נופל בשניה למשמע קולה.

money can't buy you love and wisdom will not give you hapiness.

הנאה קטנה בעולם עצוב

https://www.youtube.com/watch?v=IRauGOsZ5Aw