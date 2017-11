11/2017

I need to start over

הגוף שלי נשטף בתחושות השבורות של סוף המסע. אני בארץ זרה, יושבת עם חצי גוף בתוך שיח, 4 קילומטרים מהיעד. מרוסקת לחלוטין- הגיד שלי יצא מהמקום והשתפשף בעצם, הקאתי מרוב כאבים והתייבשתי מרוב הקאות. הרגשתי שאני כישלון בגלל זה, הדבר הכי פיזי וכביכול שרירותי בעולם, אבל הוא למעשה 100% אני. הגוף שלי. ועכשיו המוח שלי נשטף בתחושות שבורות של התחלה חדשה. גם זה 100% אני וגם זה כישלון חרוץ. אבל הפעם אני לא רואה איך אני מצליחה להתעלות על עצמי. למצוא מקל, לקום על הרגליים ולסחוב את עצמי עד לסוף. אני לא רואה את זה קורה. הסיטואציה כביכול מקבילה מנטלית אבל ההקבלה הזו לא נותנת לי אפילו טיפה של תקווה.