8/2017

There are no first times - אין פעמים ראשונות.

יום ב' - 07.08.2017 שעה: 23:58, אבן-יהודה ציפיתי שהמשבר יגיע אלי לפני שאגיע אליו, זאת אומרת לפני שאריח פלדת פסי רכבת חלודים ציפיתי להחנק מתחושות מעורבים. אך דברים אחרים עלו בקנה, דוגמת עזריה, סימבולי כמו לשון שואה על שמש יולי-אוגוסט. השאלה שהעסיקה אותי רבות היא עם סגולה, אולי יהדות לא כזו עתיקה כמו שכתוב בספרים (ראה ערך: תנ"ך)? אולי יהדות איננה דת אלא כת מתמול שלשום שטרם עברה את גיל ההתבגרות וטרם למדה דרכו של עולם? איפה היצר המולד האנושי ברוח היהדות, האם הסיפור פה הוא על עם שנגע במחבט רותח אי שם בשנות ה-30 של המאה ה-20? זהו סיפור האטוס הציוני שלא יחזור לגולה ויקים ביתו באזורים שברבות הימים יזכו לכינוי הנחשק שטחי כיבוש? זה הדי.אן.איי המודרני של צאצאי האומה? אבל אם כך הדברים איך נסביר את הבריחה הגדולה לברלין, או שנאמר החזרה לברלין? עיר המילקי והנדל"ן להשקעה? האם היהדות שקולה לאותה זקנה שקברה את בעלה כמו פולניה טובה ועכשיו מספרת את סיפורה לנינים המרדנים שלה. סיפורים על פיטר פן שדיבר עם סנה בוער או על איזה מוגלי שהציל את כל החיות באיזו סירה שבנה. מספרת ומספרת ומתפללת שסיפורי האימה מאירופה לא יהפכו יום אחד לאגדות "תנו לחיות לחיות".

אלעזר שטרן אמר ובהמשך צעק היכן מצא את תשובותיו, שם אמצא את שלי שאלתי?