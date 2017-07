7/2017

Close your eyes. Clean your heart. LET IT GO

Close you eyes. Clean your heart. LET IT GO.

זאת המנטרה שלי. זאת האמת שלי. היא אולי קטנה ופשוטה אבל היא שלי. היא מלווה אותי מיום שהבלוג הזה נפתח ועוד לפניו. כשכתבתי על דפים ואז בשמות אחרים ואז באנשים אחרים. דברים מטופשים ולא מטופשים אבל בעיקר מטופשים. היא מה שרציתי להיות עוד מלפני שידעתי שזה מה שאני רוצה להיות.