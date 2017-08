כינוי: כותבת הבלוג564170

אחרי 3 שנים

ואו עברו שלוש שנים מאז שכתבתי פה... הצרות שהיו לי על הראש אז והצרות שיש לי על הראש היום. אני היום כותבת פה כי קלטתי כמה דברים לא נעימים לגבי עצמי ולא עלה לי מישהו בראש שבא לי לדבר איתו כרגע על זה. נושא נורא רגיש, אתה עצמך. אין נכון ואין לא נכון ככל הנוגע לעצמך ואף אחד לא יכול לעזור לך חוץ ממך. אני עוד שניה בת 23, משכירה דירה לבד בראשון לציון, עיר האורות. עובדת בנתב"ג כאשת ביטחון כבר חצי שנה. אני שנתיים מאז השחרור מצה"ל, התנדבתי במשך שנתיים בדומה לרוב החיילים בבסיס ששירתתי בו, היום ראיתי שהמחלקה שלי עם ותיקים וצעירים בניגוד אליי נפגשו ל"פגישת איחוד", ללא שום הזמנה, שאלה, בלעדיי. כן, נעלבתי מאוד, מאוד. לאחרונה מצב החברתי שלי בפח זבל ליד החתול שמחפש אוכל. החברות שלי מהתיכון חזרו מהטיול הגדול של אחרי הצבא, לפני חודשיים שלושה ונחשו מה, עוד לא נפגשתי איתן. הייתי בחתונה של חברה שאני לא בקשר איתה בכלל, היו שם אנשים שלא ראיתי 3 שנים אולי. ובכלל את הבעל שלה, שנתיים הם ביחד ולא פגשתי אותו פעם אחת. החבר'ה מהעבודה גלילית, המועדפת שעשיתי במשך חצי שנה וגרתי איתם, נפגשים בפעם אחרונה לפני שהחברה נסגרת, גם בלי לעדכן אותי ולהזמין אותי. החברות הטובות שלי הן נועה דניאל חלי ושיר נועה עסוקה בלימודים והחבר שלה והמשפחה שלה ועבודה וכל דבר שהוא לא אני. דניאל, אלוהים יודע מה קורה איתה. עד שהיא בארץ לתקופה ארוכה, אנחנו לא נפגשות. חלי, כשבא לה אז אני רואה אותה כשלא בא לה, אלוהים יודע מה קורה איתה. שיר, אלוהים ישמור, היא יכולה להיות כזאת מציקה אבל נראלי היום, היא היחידה שאוהבת אותי.

בגלל החתונה של החברה הזאת שהייתה השבוע, נסעתי למושב בשביל האוטו. אלוהים המצב בתחבצ הישראלי על הפנים. כל פעם שאני בבית אני לא רואה את אבא שלי ולא יוצא לי לשבת עם אמא.

או כמה אני צריכה לשבת לדבר עם אמא...

לפני שנה וקצת התחלתי לדבר עם בחור נחמד בשם מאט. בחור אמריקאי, נוצרי. חייל משוחרר, היה בצנחנים האמריקאיים. הוספתי אותו בפייסבוק לפני שנתיים לאחר שראיתי פוסט ב9 גאג על חייל שעשה סלפי עם בקבוק מים עם דג בפנים בעת הצניחה, האחרונה לשירותו. חשבתי איזה גבר, היה רשום שמו המלא אז הוספתי בפייסבוק, מה אכפת לי. אישר אותי וכתבתי לו שהוא נורא הצחיק אותי ושהוא אדיר. לא ענה. שנה לאחר מכן היתה לו יומולדת וכתבתי לו שאנחנו לא מכירים אבל אף לא רע לכתוב מזל טוב. בדיוק התחלתי את המועדפת שלי ומשם התחלתי לשפר את האנגלית שלי, בזכותו. היינו מתכתבים פה ושם, אבל לא שיחות רצופות, סוג של מכתבים. לא כמו פעם, התכתבנו במסנג'ר של הפייסבוק וכל פעם כתבנו הודעה אודותינו להיכרות מעמיקה ושאלות לשני. ואז הקיץ התחיל והוא הפסיק לענות. לא התרגשתי, המשכתי בחיים שלי ואפילו פגשתי בחור או שניים. היה לי קיץ סבבה לגמרי. התחיל הסתיו וקיבלתי ממנו הודעה מה קורה בחיים. עידכנתי אותו והוא עדכן אותי. אט אט התחלנו לדבר יותר ויותר, עם הפסקות פה ושם. . באוקטובר חזרתי למושב מהמועדפת, בנובמבר עבדתי בדלק. בדצמבר, הייתה לידיד ותיק חתונה, התרגשתי מאוד ודיברתי איתו הרבה. כי נדלקתי עליו. (על מאט, לא החתן) אחרי החתונה טסתי לשבועיים באירופה, שבוע בלונדון ושבוע בבודפשט. ביקרתי חברות וגם את הערים היפות והמקושטות לכבוד הקריסמס. כשהייתי בלונדון מאט אמר לי "i'd kiss you" מנקודה הזאת קלטתי שמשהו הולך להיות בנינו. כשחזרתי מבודפשט לא דיברנו הרבה והתבאסתי, זה היה סוף דצמבר ולא הבנתי מה קרה. בשנה החדשה כתבתי לו שנה טובה והוא הואיל בטובתו וענה לי. משם התחלנו לדבר כל יום כל היום. מאז שהוא קם בבוקר ועד שאני הולכת לישון. בדצמבר, החל פרק חדש בחיי, עברתי לראשון לגור לבד. התחלתי מרוץ ריאיונות עבודה על מנת לעבוד בנתב"ג, שהיה החלום שלי. התקבלתי בריאיון השלישי. בינואר התחלתי קורס ואני עדיין מדברת איתו ומפתחת רגשות. בפברואר סיימתי את הקורס וחשבתי לסיים עם הקשר גם, אך כמה דברים קרו.. יצאתי עם חלי והחבר שלה והחברים שלו, הייתי עם אחד מהם ופה קלטתי כמה אני רוצה את מאט. שם הבנתי שיש פה יותר מהידלקות וכמובן, הוא הציע לי חברות.... נשמע פתטי וכך היה אבל בנינו היינו חברים. התחלנו לעשות שיחות וידיאו ולדבר עד שהוא ילך לישון כשמדובר ב4 5 לפנות בוקר בשבילי. מרץ אמרנו "i love you" אפריל מתחילים לספור לאחור לקראת הביקור שלו בארץ הקודש ואת חברתו היקרה, me. מאי, כבר משתגעים מההמתנה ואני עובדת, חיה את החיים ומחכה לו בקוצר רוח. 20 במאי והוא פה. אספתי אותו ואת חבר שלו התרגשתי. כמובן הבנתי כמה אני אוהבת מאוהבת שמחה ומאושרת. אך גם עצובה. האם זו אשליה? האם זה אמיתי? האם זאת אהבה? לא ידעתי אבל בלינו את השבועיים שהיו לנו ביחד והיה מדהים. למעט שיחות קשות על העתיד. בכיתי 3 פעמים. בלילה השני, יצאנו לארוחת ערב, החבר הלך לישון ואנחנו נשארנו על ספסל עם בירה ביד ודיברנו והתמזמזנו. הוא ליווה אותי לתחנה המרכזית ופחדתי שילך לאיבוד בחזור אז אמרתי לו שיבוא איתי הביתה. שכבנו בפעם הראשונה ביחד, ושלי. כן איבדתי את בתוליי לבחור הזה. כמה שמחתי שזה היה הוא ושחיכיתי, זה היה שווה את זה. היה טיפה כואב אבל כייף. לפני כן, בכיתי בספסל כי קלטתי שזה זמני ולא ידעתי אם זה ימשיך אחרי שיעזוב. לפעמים תהיתי אם אני אוהבת אותו או לא. בפעם השנייה הייתה כשהיינו בירושליים, פתאום פרצתי בבכי והוא לא ידע מ לעשות וכבר איבד סבלנות. ראיתי והרגשתי את זה. בפעם השלישית, כשהוא עזב. כשהיינו בירושליים אמרנו שאם נכיר אנשים, זה בסדר ופשוט ניפרד. יום למחרת, ביום האחרון שלנו ביחד אמרנו, נשאר ביחד לא משנה מה, לא מוותרים. לפחות אני. כמעט שלושה חודשים מאז שעזב. אין לי ויזה לארה"ב אז עבדתי קשה ושילמתי המון בשביל הדרכון האירופאי שעם ההסכם יש לי כניסה לארה"ב לפחות ל3 חודשים בתוקף של שנתיים. ביום שקיבלתי אישור, קניתי כרטיסים לארה"ב בדצמבר למשך חודש וחצי בתאריכים שסיכמתי מראש עם מאטי. ואפילו כמעט טיול מתוכנן יש לנו. וביקשתי למשוך כסף מקופת החיסכון שלי בשביל הטיול.

היום, אחרי מלא עליות ומורדות, יותר מורדות מאשר עליות, זה פשוט התחיל להתדרדר שבועיים אחרי שעזב את ישראל. בגלל שנינו. הוא התחיל להתרחק אני התחלתי להעיק. כבר לא נהיה לי טוב בעבודה אז נזקקתי לו מאשר שהיה זקוק לי. לו היה קל לעזוב את הטלפון ולחיות את החיים ולהיות עסוקה. לו היה קל לא לעשות שיחת וידיאו. לו היה קל לא לרצות לדבר איתי. לנסוע לוורמונט כשאין קליטה שמה ולא לדבר איתי יומיים שלושה.

נהייתי מעיקה, שלילית, תלותית, עצובה ולא מאושרת בכלל. היום קלטתי את זה שלא טוב ללי ולא טוב לו. אמרתי לו בוא ניקח הפסקה. ירדתי מהמשמרת כשזה קרה. בכיתי המון ועכשיו לא כי הבנתי שזה לטובה. אין חיים כשיש לך בנזוג ביבשת אחרת, עם שפה שונה, טיימינג אחר. שאוהב אותך עד הירח וחזרה כי זה מה ששהוא אומר אבל לא מראה את זה. מילים הם כלום בשבילי. מעשים כן. הוא הגיע לארץ אבל מה עכשיו? אתה אוהב אותי?





