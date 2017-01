מלאו כאן את כתובת האימייל

1/2017

לקט

2.מים \ MAIM

הנני מוכן ומזומן מים קרים אחמם אותם כי המה יקרים

הנני מוכן ומזומן מים חמים אקרר אותם כי המה חכמים

הנני כבד ומכובד מים קלים אכבד אותם כי המה מקלים

הנני כבד ומכובד מים כבדים אשחה בתוך המים המה חופשים 3.השפע \ The rain

A: Parlez moi de la pluie,א: דבר אלי על הגשם B: Moi, je cherche la femme,ב: אותה, אני מחפש, chaque jour, je la chercheבכל יום, ומקום





A: Et elle, me cherchera-t-elle? א: והיא, מה דורשת? Me trouvera t-elle? האותך מחפשת? Et, que trouvera t-elle?ומה בך היא מוצאת ?

B: .Tout ou rienב: הכל או כלום







4 .יער תירוש \ Jerusalem forest

יער תירוש על המים X2

בפנקס רשם החתול המפוקפק תרנגול לבן בזית ניקר, והרוח, בוהה נושף הנשר קולט שיבה, בנעות חושנית היי!

כיף ייאגר, כיף בשיכר X2 יער תירוש על המים X2

עציץ מצויץ, פרחים למראית בבריכת דגים אדוות מיכל רווי טלי ,איילון שמע שירי גלי זוהר, אור מציף נשמתי היי!

כיף ייאגר, כיף בשיכר X2 יער תירוש על המיםX5













5.זוגות \ Zugot

מצד לצד מטלטלת מנד ונע מנדנדת טיק טק מתקתקת הלוך ושוב חשבשבת לץ וצל מתפוצצת חוגר ומפתח גחונים זוחלת שא אל אש, אל אש גחלת, הכל הפך לאפס אין הפך לקול



