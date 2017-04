4/2017

לא מגיע לו שאני אחשוב עליו כל כך הרבה. לא מגיע לו שאני אתגעגע אליו.

לא מגיע לו שאני אריץ את כל הקשר שוב ושוב בראש שלי ואנסה להבין איפה טעיתי ואיזה רושם נתתי, שאני מוכנה ליחס כזה.

שלא תבינו לא נכון. הוא הלך והוא לא יחזור. ואני גם לא רוצה שהוא יחזור. טוב לי בלעדיו, זה ניכר לכל.

אני מחייכת, אני ישנה, אני אוכלת (ברוך השם) אני צוחקת ומצחיקה.

אבל הוא עוד בראש שלי, ויותר גרוע מזה - בלב שלי. זו הפעם השלישית שאני מנסה להוציא אותו משם - הפעם אני אצליח. הפעם זה נגמר באמת.

אנחנו לא נחזור שוב, לא משנה כמה נרצה. זהו, פגענו אחד בשני מספיק בשביל להבין שאנחנו רעים אחד בשביל השני.

לו לא טוב, לי לא טוב, פשוט לא טוב בכללי.

אבל יש בו כל כך הרבה דברים שחסרים לי. הצחוקים שלנו, והסרטים שהייתי רואה רק איתו, והפיתרון שהוא היה מוצא לי לכל בעיה, והריח שלו...

ואז אני נזכרת למה הם כבר לא שם, ומתגברת לעוד יום, עד הלילה הבא.

עד הפעם הבאה שמישהו יעשה או יגיד משהו שיזכיר לי אותו. עד שאני אסתכל בארון שלי ואראה את כל המתנות שהוא קנה לי.

עד שמישהו יאכזב אותי, ואני אגיד "נו, זה כבר יותר מוכר לי".

עד שיהיה פרומו ל"לגו באטמן" ואף אחד לא ירצה ללכת איתי, אבל הוא אמר לי שהוא יחכה לי עם הסרט הזה עד שאהיה מוכנה לראות אותו שוב.

דגנרט.

והכי גרוע - אני בטוחה שהוא לא יושב ומתאבל עליי. הוא בטח כבר נפל לתוך כל כ*ס שהוא הצליח למצוא. הוא בטח מספר לכולם איך הוא נפטר מהקרצייה הזאת, המציקה הזאת, הטיפשה הזאת.

הוא בטח יושב בבית ומתכנן את הנסיעה הבאה שלו לארץ הכוסיות, ומאמלל עוד איזה מסכנה לה הוא אומר ש"הוא לא מוכן לקשר רציני, אלא אם כן היא מעוניינת בקשר פתוח" למרות שהוא בכלל לא מאמין בחרא הזה. הוא סתם חושב ש"זה מגניב". מטומטם.

איך החזקתי שנה ככה? שלוש, בעצם. איך? נשבעת, אני צריכה לקבל פאקינג מדליה.

וכל הבנות שפוגשות אותו בטח חושבות לעצמן "הו, הנה, חתיך וחכם ומוצלח וגבוה ומזיין מדהים - יש לי עתיד איתו" - אל תפלו בפח הזה. אין איתו עתיד. אין איתו שום דבר שהוא מעבר לסטוץ חפוז, לפני שהוא מתחיל להתעלם ממך.

TOO GOOD TO BE TRUE.

הלוואי ומישהי הייתה אומרת לי את זה כשנפגשנו.

לא מגיע לו בכלל שאני אכתוב עליו פוסטים. לא מגיע לו שאני בכלל אעסיק את הראש הטרוד שלי במחשבות עליו.

פשוט לא מגיע לו.

אפס.