4/2017

מעטפת של ביטחון עצמי,

אמונה ואופטימיות.

אהבה והערכה של הכל.

אני יודעת שהכל יסתדר בסופו של דבר ולכל סיר יש מכסה,

אבל מפחיד אותי להודות פה בכתב את מה שאני באמת חושבת:

מה אם בחיים לא תצליח להגיע מישהי שתעשה אותי מאושרת כמו שאת עשית?

אני מפחדת.

"There's enough for everyone but I'm still waiting in line



Who doesn't long for someone to hold

Who knows how to love you without being told



Somebody tell me why I'm on my own



?If there's a soulmate for everyone

"