כינוי: .peach

בת: 22

תמונה







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 8/2017 7/2017 6/2017 5/2017 2/2017 11/2016 10/2016 1/2016 12/2015 11/2015 10/2015 8/2015 7/2015 6/2015 5/2015 4/2015 3/2015 2/2015 1/2015 12/2014 11/2014 10/2014 9/2014 8/2014 7/2014 6/2014 5/2014 4/2014 3/2014 2/2014 1/2014 12/2013 11/2013 10/2013 9/2013 8/2013 7/2013 6/2013 5/2013 4/2013 3/2013 2/2013 1/2013 12/2012 11/2012 10/2012 9/2012 8/2012 7/2012 6/2012 5/2012 4/2012 3/2012 2/2012 1/2012 12/2011 11/2011 10/2011 9/2011 8/2011 7/2011 6/2011 5/2011 4/2011 3/2011 2/2011 1/2011 12/2010 11/2010 10/2010 9/2010 8/2010 7/2010 6/2010 5/2010 4/2010 3/2010 2/2010 1/2010 12/2009 11/2009 10/2009 9/2009 8/2009 7/2009 6/2009 5/2009 4/2009 3/2009 2/2009 1/2009 12/2008 11/2008 10/2008 9/2008



<< אוגוסט 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

הבלוג חבר בטבעות:

<< ~SHAWOLS~ >> ± << No MUSIC No LIFE >> ± .peach22RSS: לקטעים

8/2017



נ' הייתה האהבה הראשונה שלי. שתינו היינו מאוד צעירות ובשבילי כל מה שהיה איתה היה חוויה ראשונה, ובגלל שלא הייתי בוגרת בשום מובן אז (וגם היא לא, למרות שהיא ממש ניסתה להעמיד פנים שהיא כן) דברים לא הלכו כמו שצריך. מה שאתם צריכים לדעת עליה זה שנ' הייתה לסבית by the book. מהלסביות שידעו כבר בכיתה ד שהן לסביות. אני לא מכירה הרבה לסביות כאלה, היא בעצם היחידה, אבל היא באמת הייתה פשוט דמות שהאיפיון העיקרי שלה היה שהיא לסבית. יש אנשים כאלה. לא כל הלסביות וההומואים הם כאלה, אבל יש כאלה, זה בלתי נמנע. והיא אחת מהן. היא מהבנות שמבט אחד אומר לך 'אה אוקיי היא לסבית' אפילו להטרוסקסואלים בלי שום גיידאר וואטסואבר. היא אפילו לא צריכה לנסות, כי זה פשוט מי שהיא. הלסבית הכי לסבית שתכירו. אם היא הייתה קוראת את זה היא בטח הייתה מתגאה בעצמה מאוד. ר' היה ידיד מאוד קרוב שלי בתיכון. הוא, מכל הבנים ש'הייתי איתם', היה הבחור הכי טוב. הוא סיפר לי שהיה לו קראש עליי עוד מכיתה ז'!! (כשאני באותה תקופה צחקתי על השפם בר מצווה שלו). גם איתו דברים לא היסתדרו כי אני לא הייתי מוכנה למערכת יחסים באותה תקופה, אבל שוב, הייתי צעירה ולא אמרתי או הסברתי לו שום דבר. הייתי צריכה להסביר. מה שאתם צריכים לדעת על ר' זה שהבחור כתב עליי שיר. לא שמעתי אותו, אבל חברה שלי כן שמעה והיא אמרה לי שזה היה שיר יפה וחבל שלא שמעתי אותו. א' היא בחורה שאני מכירה כבר נראה לי שנתיים או שלוש? יצאנו לכמה זמן ובגלל בעיות בתיקשורת (as in הבחורה עשתה לי גוסטינג והיתעלמה ממני וכשאמרתי לה שכדי שהקשר הזה ימשיך אני צריכה תיקשורת יום יומית הכי בסיסית שיש, זה כל מה שאני מבקשת, והיא נורא נבהלה, כי פשוט לשלוח הודעה בווצאפ זה הדבר הכי מפחיד בעולם). בשיחת פרידה שלנו הייתי מוכנה להביא לה עוד צ'אנס אבל היא ממש איכזבה אותי שהיא אפילו לא רצתה להילחם עליי. אז זה נגמר ביננו. היא כן נכנסה לי ללב ולמחשבות ואני מתגעגעת אליה וחושבת עליה עדיין. היא הייתה מאוד מעניינת ואם היא הייתה נשאר בחיים שלי היא הייתה מכניסה אליהם צבע חדש. אז אתמול הייתי בבר עם חברים, ועם המוזיקה החזקה והאלכוהול שטישטש אותי, נהייתי מאוד עצובה. רציתי שא' תהיה איתי שם, בבר. התגעגעתי אליה נורא. התגעגעתי אליה כל כך שרציתי לשלוח לה הודעה. חשבתי על כל הדברים שהיא אמרה לי, הדברים היפים, ורציתי אותה שוב בחיים שלי. כמו ילדה חכמה שלחתי במקום זאת הודעות לשלוש חברים שונים, בתקווה שאחד מהם היה ער. למזלי החברה הכי טובה שלי (והבחירה הכי טובה שלי) עוד הייתה ערה והיא הזכירה לי עד כמה שא' גרמה לי להרגיש רע ועל זה שהבחורה הזאת לא באמת שווה את זה. היא עזרה לי להיזכר בכל הדברים השליליים שהגעגוע השכיח ממני. היא עזרה לי להיזכר שא' גרמה לי להרגיש מאוד שולית ולא חשובה. היא לא חיזרה אחריי כמעט בכלל. היא סיפרה לי כל כך הרבה על עצמה אבל לא שאלה כמעט שום דבר, וכשסיפרתי לה בעצמי היא או לא הקשיבה או העבירה נושא מהר. בשבילה לבלות איתי יום שלם זו הקרבה, כי היא פשוט, כל כך כל כך עסוקה. אני לא אמורה להיות עם בנאדם שמתייחס אליי ככה, בעיקר לא אחרי שכתבו עליי שירים בעבר. מגיע לי יותר. מגיע לי שיעריכו אותי ויאהבו אותי ויתעניינו בי ויירצו לפנות זמן בשבילי בכל מחיר. בדייט השני שלנו היא דיברה ודיברה ארוכות על כל הניסיון שיש לה, ואז בשיחת הפרידה היא אמרה לי שאין לה ניסיון. אז הזכרתי לה שהיא סיפרה לי שיש לה המווון ניסיון והיא אמרה לי "לא במערכות יחסים!!" איך הייתי אמורה להבין אז שבעצם התכוונת לזה שאת שרמוטה? (לא עושה שיימינג או משהו, המילה פשוט מתאימה). היא גם אמרה משהו כמו "אני כמו גבר,, אני מפחדת ממערכות יחסים" שזה טיפשי בעיניי כי כל הגברים בחיים שלי ממש בסדר עם להיות במערכות יחסים. הם יותר משמחים להיכנס למערכות יחסים עם האנשים שהם רוצים. אם התכוונת לזיין ולזרוק אותי, היית צריכה רק להגיד. נזכרתי גם בכל אותן הפעמים בהן היא תיארה את עצמה כלסבית על מהחלל (לא בדיוק במילים האלה, וחבל) ואני בראש השוותי אותה לנ', שהייתה באמת לסבית על מהחלל אפילו בלי לנסות. א' הייתה לובשת חולצה זרוקה וטייץ ואומרת '''אני הולכת לעשות בייביסיטר לשכנים ואני נראת ממש לסבית'''' אנחנו חיים במדינת ישראל, כולן פה הולכות עם חולצה זרוקה וטייץ. כולן בעצם לסביות? ולמה חולצה זרוקה, שיער מבולגן ולא לשים איפור נחשב לסבי? כל זה פשוט נשמע כמו מישהי שלא באמת רצתה לצאת מהבית. נ', הלסבית על מהחלל שסיפרתי עליה בפתחילת הפוסט, יכולה לשים שימלה ואיפור ולהיות הכי מטופחת ונשית בעולם ועדיין להראות כמו הלסבית על מהחלל שהיא. ובכל זאת באותן הפעמים שא' הביכה את עצמה, לא יכולתי להגיד לה שהיא מתנהגת כמו תלמידת תיכון שעושה פוזה. כל מה שאתה צריכה לעשות עדי לשכנע אותי שאת נמשכת לנשים זה להגיד לי שאת נמשכת לנשים! בכל מקרה. זה הסיפור. השיחה עם חברה שלי עזרה לי להיזכר. אני כותבת פה כדי שלא אשכח. היו עוד דברים ששווה לציין, אבל לא הפעם. הפוסט הזה כבר ארוך מספיק.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי .peach , 19/8/2017 11:44