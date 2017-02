2/2017

the people who matter the most

אני לא רוצה להתרחק מאף אחד אבל אין לי ברירה כי אני נהיית יותר מידי מעורבת ריגשית איתם וזה חד צדדי ואני בוכה בלי הפסקה וגם ככה שום דבר לא קורה בסוף ואני יודעת את זה ואז אני מתחילה לבכות בהדברים הכי קטנים ונמאס לי שאני עייפה כל כך אני רוצה להיות שמחה עם מה שיש לי אני לא רוצה לסבול יותר מהציפיה שיהיה עוד כי ברור כבר שזה תמיד פחות ופחות ממש שאני חושבת ומצפה מאחרים מה שעצוב בכל העיניין שאני אף פעם לא מצפה מאף אחד יותר מידי. אף פעם. פשוט הסתבר שאני פחות חשובה להם משחשבתי, זה הכל. פאק.