3/2017

היום ישבתי עם שתי החברות הכי טובות שלי שהן בעצם הם והם גברים והם הלוחם והקוסם והם החיים שלי ושניהם שוב במערכות יחסים רציניות. פאק מי

בחורות נופלות עליהם כמו גשם מזורגג ואני

עברו חודשיים מאז שעשיתי סקס. ו

אני בבית, מוקפת בהמון פוטנציאל שומעת פט מאתני מנגנת עד לפני עשר דקות כי אסור להרעיש אחרי אחתשרה ושותה יין תבור שזה יקב שעבדתי בו

תמיד חשבתי שלשתות לבד זה הדבר האומלל ביותר שאדם יכול לעולל לעצמו

well, here i am

+ חתיכות שעם כי פתחתי את היין הזה עם חבר טוב ולא היה לנו פותחן, רק גברמן. אז זה עוד יותר גרוע אפילו

הכי לבד שהייתי בחיים



וזה כבר לא מרגש, לא לא





אני אגיד לכם מה כן מרגש. נתן יונתן 'שירים בכסות הערב'