1/2017

ועכשיו

בזמן שהחניכים עושים בונדניג

אני יושבת לבד בחדר מדריכים.

דורי היה כאן קודם, אבל הוא השתמש לי באזניות ושתק. לרוב הוא שותק.

אתמול הקראתי להם סקירה של חיי היומיום ברצועה וחלקם ממש לקחו את זה קשה וגם לי היה לא קל לטשטש דמעות. ותכלס

קצת נמאס לי מהכובד הזה, מהמינימום הזה, מהלבד הזה. הם ככ בראש אחר ממני..

בא לי להיות בכף התקווה. או באמזונס. לעזור להציל פרות ים

עצוב לומר, אבל אני מרגישה שאני יכולה לגאול חיות מסכנת הכחדה מאשר להציל את עתיד הנוער בישראל.

אני בדיוק מראיינת עכשיו חבר'ה שמעוניינים לבוא שנה הבאה למכינה ומה אני אגיד לכם.. חבורה של כלומים. לא מנגנים, לא קוראים, לא יוצרים. במקרה הטוב בחוג ג'ודו או בצופים. אולי עושים כושר כדי להשיג תפקיד טוב בצהלוש.

זה נוגד כל היגיון אנושי הבחירות האלה שאני עושה עם החיים שלי

והוא שולח לי הודעות וזה נחמד והכל אבל אני מעדיפה שיבוא לישון. אין לי כח לזיוני שכל

come on bitch you are one train away from this shithole