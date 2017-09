9/2017

זה כבר שלושה שבועות שאנחנו בהודו, סך הכל הימים רגועים, מה שכן שבוע שעבר חטפתי קילקול קיבה. אנחנו גרים כרגע במעלה ההר, רוב הזמן יש שקט, לפעמים שומעים קצת פרות, בלילות שומעים קצת כלבים, ודי קר. אני עדיין לא ישנה משהומשהו.כשאנחנו רוצים לאכול אנחנו יורדים למטה, זה מיני מסע כומתה. כבר עברנו על כל המסעדות פה ברוטציה ועדיין לא הספקתי לאכול hello to the king. כעת אנחנו חושבים על להמשיך מפה וזה כלול בטיסות ומעברים וקצת אין כוח, במיוחד כשזה מקום שעוד לא מכירים, אך מקווים שיהיה שווה זאת.

מחר על הבוקר הבעל רוצה לגרור אותי למדיטציה. הצילו