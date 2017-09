9/2017

This is how we do.

לפני יומיים ירדנו להסתובב בשוק של המקומיים, לא מצאתי שם משהו מרגש חוץ מתמונה צבעונית של אלים הינדים עם נצנצים וכל השיט. לא רצינו לחזור חזרה דרך השוק ההומה, אז המשכנו לעבר השביל שפונה מעלה שאמרו לנו שלהגיע דרכו למקום חפצנו יקח 10 דק, בפועל עלינו שעה, כולל הליכה לאיבוד. כשכבר הגענו הינו מאולפים. ישבנו באיזה קיוסק קנינו בקבוק מים ומשהו מתוק בשביל להתעורר, הבעל קנה שוקולד כלשהו ואני הלכתי על mars. טעות. אחרי כמה שעות הרגשתי כמו שיט, יום לאחר מכן בכלל לא תיפקדתי וגם התאבון שאף ל0. הבעל הכריח אותי לבוא איתו לרופא, שהיה חביב מאוד ונתן לי 4578 כדורים. היום כשהתעוררתי בבוקר הרגשתי ממש בסדר, היה כיף במיוחד כשפקחתי עיני וראיתי בקיר ממול עכביש גדול ושחור