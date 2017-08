8/2017

Batman and Harley Quinn (אנימציה)

האם אפשר לעשות בכיכובה של הארלי קווין שלא יהיה קומדיה? קודם, טריילר: הסרט בהחלט מתחיל כסרט בטמן רציני, כולל הסצינות עם הארלי שהיו מצויינות*. אבל משלב מסויים הוא מקבל תפנית קלה שמחייבת אותנו להתייחס אליו או כאל גירסאת-בטמן-קומית-במקצת, או כאל סרט בטמן גרוע. אני יכול להבין את ההיגיון של יוצרי הסרט. יכול להיות שהם יטענו להגנתם שאם אתה מבלה מספיק זמן בסביבתה של הארלי אז אין מצב שדברים יישארו רציניים, גם אם אתה בטמן. אני לא מאמין בזה ולא מוכן לקבל את הסרט הזה כחלק מהקאנון (בעיקר לא לאור הסיום השערורייתי), ולכן מבחינתי זה יקום מקביל עם גירסה מעט קלילה יותר של בטמן. אולי ההורים שלו רק נפצעו באותה סמטה ולא נרצחו. אבל בואו נדבר על הפנינה האמיתית כאן: הארלי פאקינג קווין. אין ספק שזו ה-הארלי קווין, ושזה הביטוי הכי מדוייק ומשובח שלה מחוץ לקומיקס. כל מה שהיא עשתה היה ב-ד-יוק לפי הקונספט, ופשוט מדהים לראות את ההבדלים בין הארלי קווין של הסרט הנ"ל, לבין הביזיון העלוב שהופיע ב"suicide squad" (אני אפילו לא אכבד את הסרט הזה עם caps). נסכם את זה כך: אם אתם אוהבים את הארלי, ומוכנים להתייחס לסרט הזה כאל סוג-של-בטמן-אבל-לא-ה-בטמן... הרווחתם. סרט ענק. ואל תשכחו את הסצינה אחרי הכתוביות ;) למעוניינים, קומיקסים משובחים של הארלי (ופוייזן אייבי) שקרובים יותר לסרט הנ"ל מאשר לכל מה שקורה היום בקומיקס או ב-suicide squad: Harley Quinn: Preludes And Knock-Knock Jokes The Batman Adventures: Mad Love *הסצינות עם הארלי באמת מצויינות, חוץ מהסצינה ההיא שבה היא אונסת את דיק גרייסון. כן!!! זה אונס גיברת קווין!!!!!! "לא" זה "לא"!!! נכון, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה שם, ואני בטוח שיש fan-fiction איפשהו שמתאר את זה במדוייק, אבל, לפי כל הראיות שכן יש לי, אני מזועזע!