9/2017

יש לי כל כך הרבה מה לחלוק ולפרוק, שפשוט אין לי סבלנות לכתוב הכל. שום פוסט לא ישקף בצורה נאמנה את מה שמתרחש. השאלה היא גם האם צריך לשקף הכל. לפעמים ביומיום פוגשים אקראית מבט צמא, חם ומבין - ואז כבר לא משנה הסיפור על פרטיו.

I have to face my demons