And in my mind

איזו תחושה נפלאה זו - להשתפר ולהצליח במה שאת טובה בו. לחלוטין שווה את כאבי הגדילה. אין אמרות זן מעצימות שיביאו אדם לתחושת ערך עצמי כמו שעבודה טובה ופוריה יכולה להביא אותו. מצד שני, יש בכוחה של פסיכולוגית ההעצמה לדחוף אדם לעשות את הצעדים הראשונים לעבר שיפור עצמי. אני כמו הרבה אנשים לא מרוצה מעצמי, ואם הייתי שואלת את עצמי שלפי חמש שנים מה אהיה כיום, אז בוודאי הייתי מציירת תמונה יפה יותר, בערך כמו שאמנדה פאלמר שרה. אבל הנה אני, השגתי פחות בקריירה, אמא די חפיפניקית, שמנמנה יותר, לא קראתי מספיק ספרים, לא מקפידה על ארוחות משפחתיות. אבל אני במגמת שיפור. וזה ממתיק את הגלולה. מניפה כתבה על כמה שהתואר "מנצחת" עירער אותה, ובתת שרשור על התגובה שלי למדתי משהו שלחלוטין היה לי חדש: לא כל אחד תופס את ההצלחות המיינסטרימיות כמשהו לשאוף אליו. אני בת למשפחה סובייטית של מהנדסים, מהנדסת בעצמי. בעלי ילד להורים צווארון כחול ששאפו לתת לילד שלהם השכלה מתאימה בכדי שיוכל להפוך למהנדס, והוא אכן הפך לכזה. שנינו חיים בתודעה של הישגיות ולא יודעים לחיות אחרת, לא כל-כך פוגשים מודלים אחרים ביום-יום. נדמה שאי אפשר לחיות את החיים אחרת, בלי להשוות כל הזמן, בלי לחלום סיוטים על הכישלון הגדול. ואולי הבוז להישגים של ההולכים בתלם הוא עניין של פריווילגיה, סוגשל עקרון ההכבדה של מי שכבר יש לו פה בסיס בטוח. בעלי שמאוד תמך ופירגן, לימד אותי וייעץ לי איך להתנהג נכון חווה כעת משבר. הוא ראה שאני מתחילה להדביק אותו הן מבחינת משכורת והן מבחינת מקצועיות. כאן יש לציין שיש ביניינו פער של 9 שנים, ולכן גם הפערים בקריירה מתבקשים פה. אבל הוא מתחיל להכנס קצת למשבר ה40, ומאויים מההתחלה שלי. הוא מבין כמה שזה לא תקין להיות מאויים מההצלחה שלי, אבל לא יכול שלא לחוש נכשל, ולהכנס לחשובונות בינו לבין עצמו היכן הוא עוד לא השיג מספיק. לא משנה מה אגיד, התקליט בראש מנגן. ואני לא יודעת איך להפסיק את האומללות הזו כי אני עצמי עשויה מאותו החומר. זה מצחיק שעכשיו קריירה כל כך מעניינת אותי. כשהילדה נולדה הייתי כל כך חזק בסימביוזה איתה, שבמשך החודשיים הראשונים בכלל לא עניין אותי לדבר עם אף אחד. אחד המשברים הנפוצים אצל אמהות הוא אבדן העצמאות וההבנה שהחיים שלך לא שייכים לך יותר. אני חוויתי קשיים אחרים, אבל דווקא הנושא הזה לא הציק לי בכלל. הייתי לחלוטין בקטע של ביטול עצמי, ואם הייתי צריכה להפוך לפסל "האם המערסלת" אז הייתי הופכת לפסל. שקלתי לפרוש מהעבודה ולהיות אמא במשרה מלאה, אבל לקראת חצי שנה כבר התחלתי לחלום סיוטים על זה שאני ליד החבר'ה בעבודה אבל אני שקופה ומנסה לדבר ואף אחד לא שומע אותי. כאן התחיל האגו שלי להתאושש מהתרדמת שלו. אני עדיין אמא היפית כזאת בקטע של עקרון הרצף או "בואו פשוט נעביר את הזמן במינימום התנגדות ובמינימום נפגעים בנפש", אבל הרבה יותר נפרדת מהילדה. למעשה, אני לא מתגעגעת כשאני צריכה להשאר עד מאוחר בעבודה. כן, הנה, אמרתי את זה. הבאת ילדים לעולם, מעבר לאושר הגלום בלאהוב אותם, גובה מחיר. אבל היא גם מחשלת. זו הדחיפה למים שאני הייתי צריכה כדי להניע תהליכים בתוך עצמי. אבל מצד שני פתאום נפרדתי מכמה דברים חשובים כמו זמן, בטן שטוחה, ספונטניות וכהנה וכהנה. באחד הימים ישבתי באופן ספייס שלנו ותיכנתתי, בזמן שנחיל האמריקאים הרעשנים התחיל להגיע למשרד. פתאום נכנסה אלינו דמות בכירה אחת, בחורה בלונדינית גבוהה ומהממת, עם חיוך מליון דולר ומניירות של נסיכה אמריקאית כזאת. זה הכה בי בכל כך הרבה נקודות כואבות. מאוחר יותר ישבנו בפאב בערב גיבוש והיא ניסתה לייצר עם הצד שלנו של השולחן שיחה, והראתה את שמלות הכלה שהיא הולכת ללבוש -אחת בטקס הרשמי והשניה במסיבה. "כזאת תהיה לי למסיבה, אבל זאת שאני מודדת עכשיו גדולה עלי" היא אומרת ואני שונאת אותה עוד קצת. האלכוהול עולה לי לראש ואני בגסותי הישראלית מנתבת את השיחה לעברית. אפילו לא מתוך נבזיות מכוונת, פשוט הייתי כל כך חסרת בטחון וחדשה, שהמילים באנגלית נתקעו לי בגרון. כשהייתי בת 20 חשבתי שהעולם חיכה רק לי ולחברים שלי שנכבוש אותו. הייתי מוצפת תחושת אומניפוטנטיות, הייתי איקארוס שמשוכנע שאפשר לעוף גבוה יותר. אבל העולם לא חיכה לנו. יש כמונו עוד רבים, אפילו שכפולים, כאילו מייצרים אותנו במפעל. כשהייתי בת 20 הייתי רזה וחטובה, ונהגתי להקיא בשביל לשמר את הרזון הזה. הייתי יפה ועצובה. אמביציוזית ומשותקת מכל הפחדים שלי. עכשיו אני קמה שוב, חבולה, להלחם על המקום שלי בעולם עם הסתכלות קצת יותר מפוכחת על העולם. אבל ירדתי הקבצה. אין מה לעשות עם זה. וזה מעצבן לראות צעירות שחושבות שכל העולם כולו מחכה רק להן - כן, זו הקנאה, הקנאה המפגרת הזו כי את יודעת שנעורים זה מקום כל כך עצוב להיות בו. ובכל זאת, בחיים אנחנו רק הולכים ומאבדים. בצעדים קטנים, בשביל שנוכל להתרגל. כל פעם מאבדים משהו, וממשיכים להאבק, להתחרות, להשתפר. עד המוות.

