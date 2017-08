כינוי: n00ba

נערה לא מינית

מופנמות מול מוחצנות הוא מימד אחד במודל חמשת התכונות הגדולות. מימד אחר הוא נועם הליכות (agreeableness). בדרך כלל נשים מדורגות גבוה יותר בתכונה הזו. אנחנו נוטות יותר למציאת המכנה המשותף, מניחות שהמניעים של האנשים מולנו הם חיוביים, ניגשות עם חיוך ועם נכונות לשתף פעולה. זה הופך אותנו לקורבן אידאלי של תקיפה מינית. אה כן, זה הזמן לתת אזהרת טריגר - הפוסט הזה הולך לעסוק בתקיפה מינית. המאה הנוכחית זה זמן מאתגר להתבגר בו. מצד אחד נערות מגיעות לבשלות מינית מבחינה פיסית בגילאי העשרה. מצד שני, החברה המערבית עדיין לא רואה בהן נשים, וייחוס תכונות מיניות לנערות כאלה נחשב טאבו בחברה שלנו, שלא לדבר על ביצוע מעשים. לא בכל התרבויות זה ככה. ככל שתרבות היא יותר מסורתית, פחות מערבית ומתקדמת (היה לי פעם מגיב קרציה שהיה קופץ על הקישור בין מערבית למתקדמת והופך את זה לדיון בפני עצמו), כך יורד הגיל שבו נערה נחשבת לאישה. טורקיה היא אולי מדינת ביניים כזאת, שיש בה כל מיני אוכלוסיות ומפגש בין קדמה למסורת, ויתכן שהטאבו שם יותר רופף. ויתכן שאני מקשקשת כדי להסביר לעצמי למה זה קרה. אני לא זוכרת במדוייק בת כמה הייתי. בחלק מהזכרונות אני מרגישה ילדה, באחרים נערה. עד לא מזמן זכרתי כאילו שני טיולים כאלה קרו, אבל לאחרונה סידרתי לי את הכרונולוגיה בראש והסקתי שזה היה טיול אחד. טיול מהעבודה של אמא שלי. בחלק מהטיול שיחקתי במשחקים ילדותיים עם חברים: עשינו פרצופים אחד לשני באוטובוס, דיברנו בשפת סימנים, והסמקנו כשמישהו רמז שההוא מחבב את ההיא. בחלק אחר... ובכן. היינו בבית מלון הכל כלול בטורקיה. המון בריכות, המון אוכל, וספא. אמא שלי רצתה להתפנק בספא ורצתה גם לפנק אותי. אמנם היתה הגבלת גיל, אבל העובדה שהייתי נערה גבוהה ושאמא שלי הסתחבקה עם מפעילי הספא ברוסית שירבבה אותי פנימה. בשביל הרקע אספר שההורים שלי תמיד ניסו להקנות לי תרבות של טיפוח הגוף שכללה גם ביקורים בסאונות וספא. ההורים שלי אהבו להעמיד פנים שאנחנו באירופה ועירום הוא נון אישיו. גם עירום מול מעסה הוא נון אישיו, במיוחד כשמדובר בנערה כמוני שאיננה מינית כלל. הייתי כבת 13-14, אחרי השחזורים, וכן היו לי... מה שמצופה שיהיה בגיל הזה, פלוס מינוס. אמא שלי הכינה אותי שנשארים רק עם תחתונים, אבל זה מעסה מקצועי ואין מה להתבייש בכלל. וחוץ מזה, זה כיף! אז אין לי מה לדאוג... הגענו לתור המיועד. אמא שלי הלכה לחדר אחד, אני לחדר אחר. נשארתי לבד עם גבר מבוגר שמשום מה הלבוש המקצועי שלו היתה מגבת הקשורה למותניו. הוא נתן לי זמן להוריד בגדים ולשכב על המיטה. כל הזמן אמרתי לעצמי בראש שזה בסדר, וככה צריך להיות, ושאם יש לי מחשבות מלוכלכות בראש אז מקורן אך ורק במוח המעוות וההיסטרי שלי. זוכרים מה אמרנו לגבי נועם הליכות? שיתפתי פעולה, הייתי ילדה טובה, והנחתי שלאנשים מסביבי יש כוונות טובות וטהורות. השמן שהוא השתמש בו, היה לו ריח מתוק דחוס כזה. אני עד היום זוכרת בבהירות את הריח הזה. לעיתים אני פוגשת את הריח הזה במקומות אחרים, ומיד נזכרת. בטח איזו תמצית סינטתית שמכניסים בצורה מסחרית לכל מקום. הוא התחיל למרוח את השמן הזה ובאמת הכל היה מקצועי וסבבה, אפילו נעים. עדיין הייתי דרוכה קצת ומחשבות "מלוכלכות" חלפו בראשי, מה שגרם לי נורא להתבייש בעצמי. כי אני נערה לא מינית, ואין מצב שמשהו לא כשר יקרה. ואז פתאום הוא אומר לי "את יודעת למה קשה לעשות עיסוי למישהי כמוך?" אני, מבולבלת, שותקת כמה שניות, עד שהוא עונה - "כי יש לך גוף יפה מדי". הוא לא באמת אמר את זה, חשבתי. הוא לא התכוון לזה. הוא המבוגר האחראי והוא יודע מה נכון וטוב ומקצועי. אם הוא אמר, זה כנראה בסדר. והמשכתי לשכב שם בשתיקה כפלסטלינה בידיו. אחר כך הוא הורה לי להתהפך. זה היה עיסוי גוף. לא זוכרת אם אני בחרתי את זה. כנראה אמא שלי בחרה את זה בשביל שתינו. גוף כולל את החלק הקדמי. בתור נערה לא מינית לא לבשתי חזיה, או אולי כן - אולי כבר כן היו לי גוזיות, אבל לא לבשתי אחת לשם. הוא התחיל מהרגליים. קרסוליים, שוקיים, ירכיים. הרגשתי איך גזר דיני מתקרב, אבל לקום ולהפסיק זאת לא היתה אופציה מבחינתי. פחדתי שאצא חצופה והיסטרית. הוא לא רואה אותי ככה. למרות מה שהוא אמר. הוא מקצועי. וממשיך לעלות: בטן, חזה. בשלב הזה של הזכרון הדופק עולה לי. המאורע עצמו מעולם לא היה מודחק אצלי. תמיד זכרתי שדבר מגעיל כזה קרה לי, ודי התביישתי בזה. אבל גם לא יותר מדי חפרתי בו. כשאני מזחרת התחושות יותר חריפות. בעל כורחי הזכרון הזה השתחזר לי כשהפסיכולוג שלי בתומו הציע לי לשכב על הספה כדי לעשות תרגיל מיינדפולנס של סריקת גוף. שוב הייתי לבד בחדר עם גבר במקצוע טיפולי, עיניים עצומות, והוא מנחה אותי להתייחס לאברי הגוף שלי: קרסוליים, שוקיים, ירכיים, אגן, בטן, חזה. כשהגיע לחזה הרגשתי את הדופק עולה ומחשבות טורדניות מציפות אותי, אך הפעם ראיתי את התרגול. לא כך היה כשהייתי נערה לא מינית, שכובה על מיטת הטיפולים עם עיניים עצומות וחשופה לגמרי מול גבר זר שלפני מספר דקות התוודה על המשיכה שלו אלי. לא ידעתי מה כולל עיסוי גוף, אבל המשכתי עם הנחת העבודה שהכל מקצועי, לכן כשהוא התחיל לגעת לי בחזה בדרך שלא היתה נעימה לי, שתקתי. זה נמשך דקות ארוכות - הוא עיסה ועיסה, ובכלל לא הבנתי מה יש לעסות שם. רק חיכיתי שזה ייגמר. כל כך התביישתי. וזהו, בסוף זה נגמר. פגשתי את אמא שלי וצעדנו במעלה שביל העפר לחדר שלנו. היא שאלה אם היה לי כיף ועניתי בחיוב. פחדתי מהתגובה שלה אם אתוודה שלא אהבתי את הפינוק שהיא סידרה לי. פחדתי שאצא היסטרית ופרנואידית. מה, אני ילדה קטנה? נכנסנו לחדר ואני זוכרת שהכל נראה לי בו מגעיל ועלוב: הוילונות הדהויים עם הטבק הדחוס, נוף הקוצים מהחלון, הרהיטים הצהובים שמכוסים בלקה. היא נכנסה להתקלח ואני המשכתי להביט בדממה על החדר. * * * יש לי דחף בלתי נשלט להתנצל בפני קוראי שלא סיפקתי להם סיפור על אונס, אלא "רק" הטרדה או תקיפה, איך שתקראו לזה. אני מרגישה כל הזמן צורך להצטדק על כך שהסיפור משמעותי לי. עשיתי אינטגרציה עם כל חלקיו רק לא מזמן בעקבות התקרית עם הפסיכולוג. מאז קיים בי דחף לספר אותו. לא יודעת למה. דחף שמתעלה על הבושה מכך שקוראים בבלוג הזה אנשים שמכירים אותי בחיים האישיים שלי. אולי יש לי צורך להסביר איך פגיעה מינית עובדת, איזה מנגנון מנצלים שם. מדוע לא פעלתי אז ובעוד פעמים רבות ש"רק" הוטרדתי. הרבה נשים עוברות את זה. הרבה נשים מותקפות ספציפית בסיטואציה של עיסוי. הרבה נשים שואלות באינטרנט האם הדבר הזה שלא הרגיש להן טוב הוא חלק מעיסוי מסוג מסויים. ונשים שוב ושוב ממשיכות לשתף פעולה עם התוקפים, להתבייש בחשדות שעולים בהן, ואחר כך נשארות לבד עם התחושה המגעילה כי החברה שלנו כל כך סקפטית כלפי המקרים האלה.

נכתב על ידי n00ba , 5/8/2017 00:11