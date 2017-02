2/2017

הסטרט אפ שבעלי עבד בו בחודשים האחרונים התחיל להתרסק ובעלי קיבל מכתב פיטורין עם התחייבות להמלצות מעולות ואפשרות להרחיב את חודש ההתראה בחודש וחצי. כל השבוע שעבר הוא פירפר בין ראיונות עבודה, לפחות אחד - והרבה פעמים שניים ביום. את סוף השבוע הוא בילה בכתיבת קוד לתרגיל שהוא קיבל מאחת החברות. אני והקטנה התרוצצנו סביבו והצקנו לו. "אני חייב להצליח בזה, אני כבר מחפר עבודה שבועיים!" זעק בהיסטריה.

היום הוא חתם על חוזה.

החברה היא סטרט אפ בתחום של אבטחת מידע, אז נהיה בעצם שנינו באותו תחום, שוב. גיששתי עם חברים כדי לברר עוד פרטים על החברה הזו, ספק בשביל באמת לברר פרטים, ספק בשביל להתלהב מכמות ההצעות שהוא קיבל.

ולי בינתיים אין יותר מדי ממה להתלהב. נשארתי היום בבית כי חמותי בחופשת מחלה, וחברה בדיוק ביקרה במחוזותי כי היה לה מבחן בתואר השני שהיא עושה. ישבנו בבית קפה, הילדה שלי נמנמה על הספה, ודיברנו בקווים כלליים על הרעיון שלנו לסטרט אפ, שמסתבר לא נגנז ועוד יש לו סיכוי. הפעם הדיבור היה פחות על מוצר ספציפי ויותר על סוג הדאטה החדש שצריך לבחון את הפוטנציאל שלו ולא להינעל על שימוש מסויים. להגיד שאני לגמרי יודעת על מה אני מדברת אני לא יכולה, אבל מגניב לשחק ביזמיות, כאילו שיש לנו בכלל את המסוגלות להתחייב לדבר כזה. אולי, אם אני ארגיל את הבת שלי לישון על ספות של בית קפה...

כל זה ממסך על הקטסטרופה שהולכת לי בעבודה האמיתית. אני מורחת משימה בפעם האלף, לא חושבת שנשאר מישהו שעדיין נותרה בליבו תקווה שאסיים משהו בזמן. לא סיימתי, אך נאלצתי לצאת לחופש, וכמובן בעלי לא יכול לצאת לחופש במקומי כי הוא מחפש עבודה כבר שבועיים שלמים. ביקשתי לבוא בשישי למשרד לסגור קצוות, אבל אקט התאבדותי זה נדחה על הסף. אני מתה מבושה, מרגישה עובדת סוג ז', וכל זה כשאני גם ככה עושה עבודה של בורג חלוד במערכת ומקבלת משכורת של נשים נמוכה יחסית לשנות הנסיון שלי.

אחד האנשים שפניתי אליהם בנסיון לדלות מודיעין על מקום העבודה הבא של בעלי היה קולגה לשעבר - נקרא לו רונאלדו. האמת שקיוויתי לקבל קצת עידוד בעקיפין כי יש לרונאלדו איזו הילה של מוטיבציה מסביבו, אבל מסתבר שההילה הזו לא עוברת בווצאפ, אז די דבקנו בקו הלקוני. כשרונאלדו מגיע לביקורים אצלנו אני מכניסה אותו ללא אישורי הבטחון, והוא בתמורה דואג לא להתרחק יותר מדי ומדביק אותי בהתלהבות שלו ובתובנות שלו על המטא של תהליך העבודה. הוא בן אדם שאני מקנאה בו על הלהט שיש בו כלפי מה שהוא עושה. הוא חוקר אבטחה, שזה תפקיד שדורש המון משמעת עצמית, סקרנות ומוטיבציה - ובזמן שאני מאזינה לו אני מנסה לפצח איך לא למות מבפנים תוך זמן קצר אחרי שהשפעתם המטיבה של אנשים אחרים פגה.

ובחזרה למציאות המדכאת בעבודה שלי: אני מצליחה להדחיק את הרגשות, כי מחר אני עדיין לא חוזרת למשרד. כשאחזור לא יהיה מגניב בכלל וסביר שארצה להתחפר בתוך האוזניות הענקיות שלי ומאחורי המסכים. אני מאוכזבת מעצמי שאני שוב ושוב חוזרת על אותם דפוסים שמכשילים אותי כבר עשר שנים. אני כן מנסה להשתפר, ובהרבה מקרים אני מתעלה על עצמי, עושה רציונליזציה ונותנת לשכל להיות בשליטה - אבל מספיק שאכשל פעם אחת, והכשלון הזה נרשם בפנקס. וזה ממש לא מפליא שכשלתי כך לאחרונה. אני מרגישה שנפלו לי כל הברגים בגלל הדרמה המשפחתית המתגלגלת. היו ימים שהרגשתי בהם תחושה ממש אפלה, ממש דכאון לפי הספר, והיו חרדות משובצות פה ושם.

אבל אני כמו the fool on the hill ממשיכה לפנטז על סטרט אפ משלי, על לעשות דברים גדולים ולהצליח. אני לא מסוגלת להשלים עם בינוניות.