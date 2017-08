8/2017

איזה יום יפה - סיפור בהמשכים עם תמונות



פרק ראשון – המסע הביתה

פיתוי הלואו קוסט ב-130 שקל כיוון (ועוד 300 למזוודה), יחד עם חנוכת הדרכון הרומני קבעו את היעד, והמורשת הטבועה בגנים הוכיחה ששם (בגֵני) יש יערות ועיירות, כפריים בורים ומאירי פנים, סוסים ועגלות עמוסות חציר וזקנים על ספסל (למרות שיש לי הרגשה שאת רובם אמי לא ראתה מעולם). לא זו אף הרומנית שמזמן לא באה אל פי הושמשה כמו רכב שהחליד עשרים שנה במוסך. והדיבור בפי איש ממקום אחר פותח דרך ודלת ואפשר לאשתי הצלמת להתקרב עד כדי קלוז-אפ של הלב (ובכך לאיים על התמונות, ובמקום תעוד צילומי של אנשים מהורהרים חרושים קמטים של שנות סבל, כולם מחייכים בחיוך יצוגי אל המצלמה). מכל אלה, בלטה זקנה שאינני זוכר את שמה (וזה החלק העיקרי בסיפור) שמתוך הבדידות של הספסל שבחזית ביתה המת ליפול, סיפרה על בעלה שאילמן אותה, על ילדיה שהלכו לחפש עתיד מעבר לנהרות רבים (כי מעבר-לים ברומניה לא מגיע לאן שרוצים) והיא יושבת שקטה ומקומטת ורק מחכה. למה? למה היא מחכה? ההבנה של אשתי ללא הרומנית הבינה את מה שהרומנית שלי ללא הבנה לא הבינה. הזקנה חיכתה למותה, כלומר למנוחתה. ובכמעין בקשה אחרונה, ביקשה צילום שלה שיונח על הארון, או על המזנון במסדרון.

יולי 2016

"הדיבור פותח דרך ודלת"

"להתקרב עד כדי קלוז-אפ של הלב"

"אנשים מהורהרים חרושים קמטים"

"צילום שלה שיונח על הארון"

פרק שני – סטטוס בפייסבוק 15.5.2017

כמעט חצי שנה, ובקצב שלהן (ליתר דיוק שלנו) התמונות מודפסות ונחות במעטפה.

כמעט חצי שנה נוספת, והנה מתפרסם בפייסבוק

נכון לעכשיו:

פנקס קטן

קשה כריכה

מלא הערות, מחשבות, רשימות ורעיונות

שלוש השנים האחרונות

אבד

נראה לאחרונה

לבוש כריכה שחורה

.

חצי נחמה:

כמה וכמה קבצי וורד צפופים במחשב

(ללא גיבוי)

הערות שוליים בכמה מחברות

פתקים מפוזרים פה ושם

שולי עיתונים

ארכיון פייסבוק

המעיין שעדיין לא יבש



נכון לתמיד: הפנקס לא נמצא. שמה של הזקנה (ליתר דיוק של מקורב כלשהו מהכפר) כתבתה (כתבתו) בתוכו אבדו לעד. הפנקס לקח את סודו לקבר. הזקנה לא תוכל למות לעולם.





צילום נדיר / אחרון / יחיד של הפנקס השחור והטוב (בחברת שני אזרחי רומניה)

פרק שלישי – החיים ממשיכים כרגיל בטיול שרובו מעין שוטטות אחת גדולה עם מפה, מה שנרשם בזכרון מתנדף לאיטו. ומה שנשאר הוא מה שמעוגן למקומו בהקשר משלו. כך הכפר של הזקנה, שהיה ביום מאד מסוים (הראשון לטיולנו) ועל דרך מאד מסוימת, מתויירת והכרחית למדי, הפך לשחזור אפשרי. מסוג המקומות שחושבים "יום אחד אגיע שוב", ואם לא אני , אז מישהו אחר. אפשר למצוא מישהו. בינתיים, בחלוף החדשים, אפשר לתהות האם היא חיה או מתה, ואפשר לחשוב על הזדמנות, והתמונות בינתיים ישנות במעטפה.



"תמונות ישנות במעטפה"



14.8 5:48, סטטוס של חן נוי ברקוביץ': ישראלים בקבוצות טיולים בפייסבוק זה כזה: HELP היום הבן שלי שכח את הדובי שלו בחנות המזכרות בכניסה למפלי הריין, נשמח מאד אם מישהו יוכל להביא אותו לארץ, דנקה.

10:50 תגובה שלי: האמת – הזכרת לי משהו

11:10 סטטוס שלי: מישהו מכיר מישהו שנוסע לרומניה לטיול ברכב במזרח הרי הקרפטים?

11:12 תגובה של חן נוי ברקוביץ': Yael Peri תוכלי לסייע?

11:23 יעל פרי מגיבה לתגובה: שחר?Shahar-Kehat Bar

11:30 שחר מצטרף לתגובות: למה הכוונה מזרח? איזה מחוז? אזור? טיילתי ברוב האזורים המזרחיים...

בהמשך הלילה מתפתחת שיחה עם שחר בפרטי. בין היתר הוא אומר: אני מגיע מחר לארץ ליומיים וחוזר לרומניה

אחר כך בוואטסאפ

ולמחרת אני קופץ, חצי שעה מהבית, לבית הוריו ומפקיד מעטפה עם תמונות אצל אחיו.



בין לבין, נכנס לגוגל סטריט לביקור בכפר הרומני, נוסע לאורך הרחוב, ולמרות הצבע החדש על הגדר והמבנה שצץ מאחור מוצא את המיקום המדויק של הספסל (והוא ריק).



ספסל מלא ספסל ריק קיר עץ ירוק ליד דלת אדומה מיוחדת קיר עץ שדורש צביעה ליד דלת אדומה מיוחדת פרק חמישי – בשם אמרם

24.8

רצף של צלילי הודעות בוואטסאפ. כשאני מתפנה, זה מה שקיבלתי (משחר)

צהריים טובים

המשימה הושלמה

היתה התרגשות ובכי

מוסרים לך תודה רבה



התרגשות

שמחה

ואת שחר לא פגשתי אף פעם ולא שמעתי את קולו. כל הפרטים, השמות והצילומים אמיתיים בהחלט.

שני הצילומים האחרונים של שחר. אלה ללא נפש חיה של גוגל סטריט. כל היתר של אשתי

__________________________________________________________________________________________ הפלייליסט

Carrickfergus at The Brazen Head

אחרית דבר, הפלייליסט, יש בעולם אנשים, מילה טובה, מנגנים, נתפס בעדשה

