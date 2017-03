כינוי: איילת~ (:

3/2017

טיול לברלין המהממת!

יאי עוד טיול! זה הולך להיות חופר, תהנו. D:

יום א' - ברלין 25.9.16 את היום שלנו התחלנו בלילה, נסענו עם מונית לשדה התעופה בלילה, הטיסה עצמה הלכה חלק ובלי יותר מדי בעיות, ראינו בטיסה אוסטין פאוורס וכמובן שהתחלנו לדבר כמוהו כל הטיול. הגענו לברלין המהממת! לצערנו זה היה יום של מרתון ברלין ולכן למצוא מונית היה מאתגר, אף אחד לא רצה לקחת אותנו למלון כי הוא היה מרכזי ועבר בו המרתון, אבל למרות הכל בסוף הצלחנו לשכנע גרמני נחמד שלא הבין מילה ממה שאמרנו אבל היה משעשע והביא אותנו עד דלת המלון. ישנו במלון אנרג'י, מלון קטן ונחמד, החדר שלנו היה צמוד לתחנת רכבת כך ששמענו את הרכבת אבל ברגע שהחלונות היו סגורים היה שקט בצורה מפתיעה. החדר עצמו היה ממש חמוד! הבעיה היחידה- השירותים היו שקופים. כןכן. הייתה אשכרה דלת שקופה!! וגם החלק העליון לא כיסה לגמרי עד התקרה כך ששמענו במשך שבוע אחד את השני עושים כיף בשירותים, אחלה דרך להתחיל שנתיים ביחד חח אחרי שהתמקמנו במלון, הלכנו לשוק של ימי ראשון ב Mauerpark, התברר בתור שוק סטלנים, היה שם הרבה סמים ואנשים סטלנים, היה ממש מצחיק כי כולם שם היו בראש טוב, קנינו צ'יפס ובירה ושמענו מוזיקה כייפית. אחרי זה הלכנו לכיוון המלון וקנינו נודלס בתחילת הרחוב, הבנות שמכרו את הנודלס היו סיניות ולא הבינו כלכך אנגלית, אני בספק אם הבינו גרמנית, אמרנו להן שאנחנו רוצים לקחת את הנודלס ואז התחרטנו ורצינו לשבת אבל הן לא הבינו את זה ונתנו לנו טייקאואי, זרמנו איתן והלכנו לאכול את זה במלון. יום ב' 26.9.16 אחרי שינה במיטה נוחה ביותר, הלכנו בבוקר לאכול בסטארבקס אהובי! אני מאוהבת בכריכים שלהם, בעיקר בכריכים החמים עם הגבינה נאמי חיפשנו סים ללא הצלחה (אם אתם נוסעים לברלין, מומלץ לעשות תוכנית בארץ! הם לא ממש משתפים פעולה בחנויות ולא מבינים אנגלית וזה יוצר מצב של בילבול ולא כיף לא כיף). לאחר מכן הלכנו לטיול חינמי, הוא התחיל בשער הניצחון, וליד הסיור החינמי הקלאסי שהתרגלתי אליו מבריטניה היה סיור חינמי של מישהו ישראלי! כמובן שידעתי שכנראה הוא ידבר הרבה על השואה, והרגשתי שאני יודעת עליה מספיק לרגע זה, רציתי לראות את ברלין מנקודת מבט של גרמנים ופחות מנקודת מבט שואתית. אחרי שחיכינו בשקט עם מדריך חתיך (לאור גם חשב שהוא חתיך אני יודעת) שאחרכך החליפו, התחלנו ללכת לכיוון שער הניצחון, המדריך הסביר לנו מלא פרטים מעניינים על השער, לאחר מכן הגענו לבונקר של היטלר, או יותר נכון, מגרש חניה שמתחתיו היה הבונקר של היטלר, הוא אמר לנו שהגרמנים סתמו את החור והשאירו את הבונקר כמו שהוא, כנראה היה מבולגן ובמצב נורא, הם לא רצו שזה יהיה מקום עלייה לרגל של ניאו נאצים. אחרי זה הלכנו לאנדרטת להנצחת השואה, לצערנו המוזיאון שמתחת היה סגור. המשכנו ללכת והוא הסביר לנו דברים מעניינים בדרך עד שהגענו לצ'ק פוינט צ'ארלי או כמו שהמדריך אמר- דיסנילנד של ברלין, פעם זה היה נקודה חשובה עם שער בחומה והיום יש שם מקדונלדס מול KFC והמון מותגים, לאחר הסיור הלכנו לאורך מה שנשאר מהחומה (east side gallery) שהיה מלא גרפיטי ממש מגניב. אחרי זה השגנו סים לאחר וויכוח עם גרמני, שוב, תעשו סים בארץ! ואת היום סיימנו במסעדה אסייתית ממש טעימה בשם Kuchi, מאוד מומלץ.

יום ג' 27.9.16 את היום התחלנו באנדרטת הזיכרון לשואה, עברנו לשם לרגע ביום לפני אבל לא הרגשנו שמספיק התעמקנו בזה, בנוסף לאור מאוד רצה לרדת למוזיאון שהיה מתחת לאנדרטה, היה תור של מעל שעה אבל המזג אוויר היה נחמד, שהגיע תורנו ירדנו למטה עם עוד אנשים ושמענו למטה סיפורים קורעי לב של אנשים שהיו בשואה ולא שרדו אותה, כי זה המקום היחידי שהסיפור שלהם יכול להישמע... who live who dies who tells your story זה בעצם המשפט היחידי שאני יכולה להגיד בכדי לתאר את המקום הזה, אי אפשר להסביר במילים את האווירה שהייתה שם. לאחר מכן הלכנו לקתדרלה של ברלין, שנמצאת ליד אי המוזיאונים, הקתדרלה הזו הייתה מרשימה ברמות אחרות, אני אומנם הייתי במספר קתדרלות, גם בקתדרלה השלישית הכי גדולה בברלין, אבל מסתבר שזו הקתדרלה הראשונה של לאור, לכן התעקבנו הרבה על הכל בכדי שלא יפספס שום דבר, היה מדהים בפנים, החלטנו לטפס עד לקומה הכי גבוהה (למרות הפחד גבהים ההיסטרי שלי) וזה לא איכזב אותנו. ואחרי זה הגענו לחלק הכי מהנה של הטיול! פריימרק! וגם הגענו לקניון אלכסה והייתה שם חנות גיקית במחירים מופקעים. היה שם נעלי בית של חד קרן שממש רציתי, ב20 יורו, בדקתי באיביי ולא איכזב אותי - 30 ש"ח, כמובן שקניתי ישר באיביי. בשביל זה יש את החנויות האלה עם המחירים ההזויים, לא? כדי לתת לי רעיונות מה לקנות באיביי. בסוף היום הלכנו למסעדה בהמלצתו של אח של לאור, בשם The Bird, מסעדה שאומרים שהיא אחת הטובות בברלין, והיא לא איכזבה, האוכל היה טעים ממש והמחיר היה נמוך (אאל"ט בערך 60 שקל לאדם עם בירה ומליון תוספות על ההמבורגר הסופר טעים).

























יום ד' 28.9.16 התחלנו את היום בגלריה הלאומית ובמוזיאון Alto שמוקדש לתרבות היוונית, היה מאוד מרשים, הגעתי לשם עם כפכפים והם נקרעו, כמובן שרצנו אחרי זה לפריימר לקנות נעליים, יאי תירוץ לקנות נעליים! קניתי סניקרס של מארוול ומצאתי ללאור חולצה וג'ינס וכמובן שזה היה תירוץ לקנות לעצמי גרביים (אני מכורה ללקנות גרביים, הצילו). לאחר מכן נסענו למסעדה איטלקית בשם Amaro שמצאנו בגוגל ביקורות טובות עליה, זו הייתה מסעדה ממש כמו באיטליה, המלצר היה איטלקי והשירות היה מעולה! אחרי זה חזרנו לחדר כדי להתכונן ללכת לחדר בריחה, שהיה... טעות... אני עשיתי לו"ז מאוד ברור לטיול, כזו אני, מאורגנת מדי, עשיתי טבלה איזה חדרי בריחה כדאי ללכת ולאיזה לא, ואז למרות כל הסידור שלי, הזמנתי לחדר הלא הנכון שהיה כתוב ללא בעלי לב חלש, ואני בעלת לב חלש. זה היה חדר בסגנון שרלוק הולמס אבל גרמני, הייתה מוזיקה ישנה של שנות ה20 והכל הזכיר לי מאוד את הסיוטים הכי גדולים שלי, היה רעשים מפחידים ודברים שזזו, בשלב כלשהו נפתח ארון וחטפתי התקף לב, התחלתי לבכות ולחצתי על הלחצן מצוקה ויצאתי, לאור נכנס פנימה עם אחד העובדים והוא הראה לו שם שלדים ודם שנראו אמיתיים וכנראה הייתה מתעלפת. כל הכבוד לי. אחרי זה חזרנו למלון, הגענו לתחנת אוטובוס והייתה שם גרמנייה שהתחילה לספר לנו שיש לבעלה בעיות נפשיות באנגלית מקולקלת ואז התקרבה אליי יותר מדי אז זזתי בבהלה, ואז בא גרמני והיא התחילה לספר גם לו בגרמנית וחשבתי שאני מתה אבל אז הגיע האוטובוס.





















יום ה' 29.9.16 הלכנו לגן חיות! היו מלא חיות מגניבות וכמובן אהוביי כלבי הים. אחרי מליון שעות בערך בגן חיות שלא נראה לי שצריך להסביר עליהם, כולנו היינו בגן חיות, בכל אופן אני מוסיפה תמונות להמחשה. אחרי הלכנו לאכול במקדונלדס, וחזרנו למלון. במלון ראינו באייפאד את הסרט של וורקפרט שהיה ממש מגניב אבל קצת אינפורמטיבי מידי ולכן קצת משעמם אבל הוא סביר בסך הכל

































יום ו' 30.9.16 יום שופינג! (אני יודעת שעשיתי קודם שופינג בפריימר אבל זה היה בטעות נו, אז מה אם הייתי שם פעמיים) הלכנו למול אוף ברלין שהיה ענק ברמות לא הגיוניות, מה זה הגודל הזה?!?! קניתי כמה חולצות חמודות ב H&M, אכלנו במסעדה איטלקית בשם Vapiano שהקטע שלה זה שיש בופה, כל אחד מקבל כרטיס בכניסה וכל פעם מטעינים במה שרוצים, יש עמדות וצריך להעביר את הכרטיס על אוכל, שתיה, קינוחים וכו, האוכל היה טעים. אחרי זה הלכנו לאוקטוברפסט! במקרה יצא שטסנו על התאריך של הפסטיבל, היה ממש מגניב! אווירה מגניבה, דוכנים, בירה כמובן וכיף. ואז לקצת שופינג מתנות בקניון אלכסה, וגם קנינו משחק קופסה ממש מהנה בשם camelup, ממש מומלץ, זה הימורי גמלים וזה אדיר. אחרי זה הגענו בשעה שנקבעה לנו לרייכסטאג וראינו את כל הנוף למעלה והיה מהמם. לפני הטיול המחשב שלי לא הצליח להריץ כלכך טוב אוברוואצ ולכן החלטתי לקנות מחשב חדש (נו כן בשביל משחק אחד וגם בשביל השפיות שלי) בחנות Saturn שזו חנות עצומה של מוצרי חשמל, מלא קומות של מליון דברים, לאור יכל לבלות שם את כל הטיול לדעתי. המחשב שלי מהמם!! יש לו מקלדת בגרמנית, הY והZ הפוכים במקשים, אבל התרגלתי, בנוסף כדי לצלם מסך צריך ללחוץ על Druck S-abf אז אפשר להגיד שהמקלדת מלמדת אותי גרמנית והיא מושלמת.





















יום ש' 1.1.16 לא היה לנו הרבה מהיום הזה כי היינו צריכים לנסוע בצהריים כבר לשדה, אז נסענו למוזיאון משחקי מחשב שהיה הדבר הכי חמוד ביקום, וקניתי שם פלאשי של Three Headed Monkey מהמשחק מונקי איילנד שאני אוהבת וזה היה פשוט מדהים לגלות שיש בכלל פלאשי כזה. חזרנו למלון ולקחת את הדברים וחזרנו לארץ.





























דנקה למי שהגיע לפה, נתראה בטיול הבא! איילת.

נכתב על ידי איילת~ (: , 1/3/2017 23:39