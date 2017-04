תהיות קיומיות של חזרה לעבודה

4/2017

לפעמים הדברים שמפחידים אותי מצליחים לזלוג לי אל מול העיניים.

כששואלים מה שלומו, אני אומרת בסדר. אם אמא שלי תלחץ, אז אספר שרוב פסח היינו בבית כי היו לו כאבים. לא ארחיב לומר שזה היה חופש די עצוב בשביל שנינו, כל אחד לבד.

כששואלים מה עם חיפוש העבודה, אני עונה שמחפש, שמנסה, יש ראיונות וטלפונים, בינתיים אין כלום אבל הוא ממשיך לנסות, לרגל פסח החלטנו שיקח הפסקה כי ממילא אף אחד לא מעסיק לפני החגים.

כששואלים איך חיי הנישואין, אני עונה בחיוך שזה כמו חיי הרווקות, רק עם טבעת.

אני לא מעזה לומר שאני פוחדת. אני לא אומרת שאני מתחילה לתהות אם הוא ישאר מובטל לנצח. מה יקרה אם לא אעבור את שנת הניסיון כאן ואצטרך למצוא עבודה במהירות בזמן ששנינו מובטלים בבית. מה אם כן אעבור את שנת הניסיון ואמשיך לעבוד במשהו שלא מעניין אותי, וכמה זמן יקח עד שיחליטו שהעבודה שאני עושה היא לא מספיקה. מה יקרה מבחינת בית, אם החסכונות שלי ושל ההורים שלי הם היחידים שיעמדו לרשותנו (כי לא נראה לי שאבא שלו יוכל לעזור). מה יקרה מבחינת ילדים, כי אני כבר יותר מ-33 והוא לא רחוק מ-40, ומי בכלל יביא ילד לעולם בו לא ברור איך יכלכלו אותו, שלא לדבר על איך יגדלו אותו במדינה שנמצאת כל הזמן במלחמה, עם נשיאים וראשי ממשלות מגלומניים שרואים את עצמם כמנהיגי היקום, ותוך כדי מחוקקים חוקים שנועדו לדכא את היריבים שלהם, או סתם משוויצים לאחרים על איך שהם "grab her by the pussy".

יש לי שני אחים נשואים עם ילדים, בבית אחד שניהם עובדים ובבית אחר רק האח, ויש להם בתים והם מסתדרים. יש לי חברות רווקות שגם עובדות להחזיק את הראש מעל המים. יש לי חברות נשואות שבן הזוג עובד או שניהם, ויש בית בדרך. לא מדברים בעבודה על כסף, אבל נראה לי שרובם במצב די טוב. אחת נשואה עם ארבעה ילדים, בעלה טס כל שני ורביעי והם מחפשים בית להשקעה. אצלם בבית יש חדר נפרד למטפלת.

ואני? אצלי המצב בסדר, תודה. התחתנתי לאחרונה, עם גבר שאני מאוד אוהבת. הוא בין עבודות. יש לנו כל מיני חיות מחמד. סך הכל, ממש בסדר.