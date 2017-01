1/2017

Come on, Get Happy

אני רוצה לכתוב לכם כבר כמה ימים, ופשוט לא יוצא, ואין לי מה לכתוב. והיום כבר דגדג לי באצבעות. אבל עדיין אני כותבת בחסר. זה נראה לי שיש עוד כל כך הרבה שצריך לומר. מסיבת הרווקות הייתה סבבה. למרות המון חרדה וסרטים לפני (ממש המון), למרות שהגיסה שאחראית על האיפור והשיער הייתה אחראית לאסוף אותי וזכרה להתקשר 10 דקות לפני - כשבכלל לא ידעתי את השעה - כדי לשאול אם אני מוכנה, למרות שאותה גיסה ישבה ועשתה פרצופים כי כנראה יש לה התנגדות לדראג קווינס או סתם פרצוף חמוץ, למרות שרוב החברות ביטלו והיו שם רק הקרובות והאיכותיות ביותר, ורק גיסה ב' כי גיסה א' הייתה בעבודה - היה כיף. הרגשתי שאוהבים אותי ויש לי חברות ושתיתי איתן ונקרעתי מצחוק והייתי עצמי, איתי, בשקט, עם כל מיני עולמות שאוהבים אותי. הבחור ענה מבעוד מועד על שאלון ויצא פשוט מקסים, וצדקתי בתשובות שלו וידעתי על מה הוא לא יענה. והוא הצחיק את כולן, אפילו שלא היה שם. עוד יותר בגלל שלא היה שם. הרגשתי מוקפת באהבה. ואני יושבת עכשיו בסלון וכותבת, ועוד 45 דקות צריך לצאת למסיבת הרווקים של הבחור - חדר בריחה עם חברים וחברות שלו. הייתי מעדיפה להישאר לבד בבית אבל הוא ביקש שאבוא. אני רק רוצה את השקט שלי כרגע. קלונקס כזה גדול ולעצום עיניים. אחרי סופ"ש מתיש, מלא בחוסר שינה משני הצדדים ולחצים משפחתיים מהצד שלו (בעיקר אמא שלו), היום הוא אמר לי כבר בפעם השנייה שהוא כבר לא בא לחתונה הזו בכיף ושהוציאו לו את המיץ מהעניין ושהוא כבר לא יהנה שם. ואיפשהו אני כל כך מותשת שאני לא באמת מרגישה שום דבר. אני אומרת את הטקסט שנראה לי מתבקש, שאני יודעת שאיפשהו עמוק נוגע במשהו, לגבי איך הוא חושב שאמירות כאלה גורמות לי להרגיש. ואני הולכת. לא בכעס, אלא בעייפות. באדישות. אני אפילו לא מרחמת על עצמי עכשיו, נשבעת. שקט פה. ממש ממש שקט.

