Karma is only a bitch if you are

בימי כתלמידת תיכון, הייתה לי חברה טובה מאוד, שסייעה לי בימי החטיבה לצאת מצילה של חברה/שכנה אחרת, שנצמדתי אליה כי פחדתי להיות לבד, והיא הייתה מוכרת, אם כי אכזרית, מבקרת, ולא חברה אמיתית. אותה חברה טובה, שסייעה לי לצאת מצל של אחת, הפכה ללא הבנתי לצל נוסף. היא הייתה בלונדינית, שופעת, מצחיקה ומקסימה. מלאת ביטחון, שוב הפכתי לבלתי נראית. בשלב מסוים כנראה נמאס לי, ובארגון מפגש חברתי עם כמה אנשים מהכיתה שלנו, כולם גרים בשכנות, לא הזמנתי אותה. תירצתי לעצמי את זה בכך שהיא גרה רחוק, וזה היה רק חבר'ה מהשכונה. אבל אחד מהם הזמין שכן שלה, ועדיין האסימון לא נפל ולא הבנתי שעשיתי משהו לא בסדר. כצפוי, היא מאוד נפגעה. לא נראה לי שדיברנו אחר כך. ואני לא זוכרת שהרגשתי רע עם זה בזמנו. אני חושבת שפשוט ניסיתי לשרוד. ליצור קצת מקום לעצמי. סיפרתי כאן רבות על הבוס הקודם האהוב. כחודש לפני יום הולדתו, המחליפה שלי דיברה איתי על כך שהיא רוצה לעשות לו משהו, איזה מסיבה משרדית. נתתי לה טיפים (עד לרמה של איזו עוגה הוא יאכל) ועודדתי, ובתמורה קיבלתי הבטחה לעדכון ושאני אקח חלק בעניין. כמה ימים לפני שאלתי אותה מה קורה עם זה, והיא אמרה שהיא ירדה מעניין, עקב פוליטיקות ודרמות. הצעתי לה לעשות את זה כמה שיותר קטן, כפי שהיינו עושים בשנים האחרונות, וחלקתי קצת מניסיוני לגבי יחסו לכאלה דברים. ביום כלשהו הוא חגג יום הולדת, והתכתבתי איתו קצת ב-WhatsApp. ידעתי שבאותו השבוע הוא יהיה רק יום אחד במשרד, ותכננתי לקפוץ. בבוקר אותו היום שאלתי אותה אם בכלל חוגגים, והיא מלמלה משהו על כך שצריך לשאול את העוזר שעדיין לא הגיע, היא לא יודעת... בשלב מסוים הלכתי למשרדו. לא התקשרתי אליה לראות מה קורה, לא ידעתי מה ביומן שלו, פשוט רציתי לראות אותו כדי לאחל מזל טוב. כשנכנסתי המשרד היה ריק. לפתע שמעתי את העוזר קורא לי ממשרדו הבוס ("הנה תיאו!", כאילו שמישהו בכלל חיפש אותי) היכן שהצוות הקטן ישב וחגג לו יום הולדת. המחליפה שלי, העוזר, עובדת נוספת והבוס. אנחנו יכולים להיכנס כאן רבות לגבי מחשבות על מה קרה. אני מבטיחה לכם שטחנתי לעצמי במוח לא קצת. (לפני שתשאלו, ניכר שזה היה אירוע מתוכנן ולא ספונטני בגלל שעל השולחן היו פירות חתוכים - מוזמן מבחוץ, ולא ממקום ליד המשרד כי אין, בקבוק ו-4 כוסות יין. אה, ועוגה קנויה. הסוג היחיד שהוא יאכל. זו שאמרתי למחליפה לקנות). בהתחלה חשבתי שהמחליפה שלי פשוט החליטה לא להזמין אותי. שברמה מסוימת יכולתי אפילו להבין. זכור לי שבזמנו כשעוד לא היה לי משרד ונותרתי לשבת בקרבתם אז אפילו התנצלתי בפניה, ואמרתי שאני לא הייתי רוצה שקודמתי בתפקיד תישאר לידי. היא התווכחה ואמרה שהיא מעדיפה את זה ככה, וכמה שזה נוח ונותן לה ביטחון... אם הייתה פונה אלי ואומרת לי ישירות, הייתי יכולה להבין את זה. באמת. אבל אחרי כמה ימים רעים שבוע שעבר התחלתי לתהות אם זה היה רעיון של העוזר, ועד שהדרדרתי לחשוב אם יש מצב שבעצם הבוס רצה להרחיק אותי, בכלל התחלתי לבכות. מהרגע שנכנסתי למשרד הוא דיבר איתי וחלק סיפורים ושאל על הסידורים לחתונה. האם הוא עשה זאת מרגשות אשם? מנהלת הלשכה ישבה בצד בשקט ובקושי דיברה. אולי זה היה מרגשות אשם? [הערת אגב: מאז לא שוחחנו. אני חושבת שאם מישהו אחר היה אחראי לזה שלא הוזמנתי, היא כבר הייתה מתקשרת ומתרצת זאת כדי להגן על עצמה] זהו. זה היה שבוע שעבר. לא רואה את עצמי חוזרת למשרד ההוא בזמן הקרוב. ואת האנשים אראה בחתונה, כנראה. אבל כן. זה בהחלט כואב. במיוחד אם יש סיכוי שזו לא היא שבחרה לא לקרוא לי.

