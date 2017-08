מלאו כאן את כתובת האימייל

8/2017

putting sunglasses for seeing the world in different perspective

השתנתי, מה שפעם היה עושה לי כאבי בטן בחילה גורם לי לרצות לברוח מהעולם הזה לקום לקפל את הציוד שלי וללכת אתמול גרם לי לאותו כאב בטן עם נסיון הבנה,עם סובלנות,עם מחשבה, עם צורך לכמה שעות לעיכול ריצה החלטה בוגרת של לשמור לעצמי של לקבל את הגלולה הטיפל'ה מרה, לנשום עמוק לדעת שזה שווה את הכנות שלך מולי כרגע ולעשות שיחה עם אחותי על הדברים ולהבין שעדיף לי לדפדף את זה אם אני אוהבת אותך ורוצה לבנות איתך אמון כי שנינו נפשל עוד הרבה וזה העבר שלך ואותו אי אפשר למחוק הוא לא בשלטתי. נשארתי אצלך בדירה בסופ"ש הייתי צריכה את המחשב,אתה הלכת להורים, נתת לי את הקוד אני נברתי לך בתמונות ובפייסבוק...נגלה לי עולם רע ולא נעים בכלל ים של תמונות מיניות של האקסית שלך, של כל חלק בגוף שלה בתנוחות שונות עושה דברים עם עצמה ואז גם סרטון אחד כזה שלך . לי אין סרטונים כאלה אחרי נכנסתי לפייסבוק שלך נכנסתי להודעות ראיתי הודעה למישהי במרץ על כמה שהיא הבחורה הכי יפה ביקום ושהיא מדהימה אותך. מרץ זאת תקופה שאני לקחתי צעד אחורה ממך ביקשתי פסק זמן להתעשת על עצמי, באותו פסק זמן גם אני לא הייתי תמימה במיוחד אמרתי ביי לאחד אחר שהיה בנינו קשר והחלטתי שהפעם אני לא בוחרת לפי החיצוניות לפי המעמד של הבחור לפי הסטטוס החברתי אלא לפי מי שנראה לי שיותר מכיל אותי,רואה אותי ושיותר נעים לי בחברתו לפי הבטן שלי בחרתי בך לכן התעלמתי מההודעה הטיפשית הזאת ששלחת לה. לא ידעתי מה לעשות עם כמות האינפורמציה הראשונה שישירות הפכה אותך לסוטה מין. חזרת מההורים,ביקשתי שנצא לרוץ ניסיתי לברוח ממך בריצה הייתי רחוקה מאוד ממך הייתי חייבת את זה לעצמי לא רציתי אותך בריצה הזאת איתי לא התחשק לי לקבל חיבוק מאותו "אורן חזן" שעומד כרגע מולי אתה לא שמת לב חשבת שאני סתם במוד של מחפשת לריב אתה חכם אבל אתה חסר ידע ונסיון אין סתם מחפשת לריב,לא אצלי הייתי צריכה לעכל את האינפורמציה לבד לבלוע את הגלולה המרה להתאפק לא ללכת הביתה כשאתה לא שם ולהשאיר לך "הפתעה רעה" כשתחזור ותגלה שאין אותי יותר. מאותו רגע לא הפסקתי להתעסק בוואטסאפ הייתי חייבת להעביר מוד במוח לא לחשוב על זה לא יכולתי להסתכל עליך כמובן שלא התחשק לי לגעת בך אפילו הרגשתי שאתה לא שלי ושאני כרגע לא בטוחה בך. התחלתי לתחקר אותך לנסות להבין אם אתה מכור אם תחפש ריגושים מהצד עם היצר המיני שלך יותר חזק מהערכים שלך כל מיני שאלות של חשש שאלתי אם שלחו לך תמונות מיניות ומי אם אתה גם שלחת ענית לי בכנות לא בילפת וזה נתן לי הרגשה ששוב אתה מוכיח לי שצדקתי בך אבל עדין דבר אחד מהדהד לי בראש, ראיתי שאותה בחורה/אקסית שלחה לך שהיא מבקשת ממך ממש שתמחק את התמונות האלה,ואתה כשידך על העליונה אמרת לה שאתה לא זוכר את הקוד של הפלאפון הישן שגם ככה אף אחד לא יראה את זה- שיקרת לה , השארת אותה עם פחד ואותך עם תמונות זה בניכם נכון לא זכותי להתערב אבל אתה ממש לא אהבת אותה,הערכת אותה. לי קרה מקרה יחיד כזה עם תמונה אחת שלי לבושה של הישבן שלי ולא שאני צילמתי ואותו אדם שהיה לו את התמונה שבאמת שכח את הקוד של האייפוד נתן לי את האייפוד ולי היה גם את הקוד וגם אני שכחתי אותו ניסינו ביחד לפרוץ כדי למחוק את אותה תמונה עלובה ללא הצלחה עד שהוחלט שזה נשאר אצלי. לא יודעת מה עבר על הנימפומנית הזאת אבל ריחמתי עליה שככה השארת אותה בידיעה שאתה השולט והיא הקטנה ולא נתת לה להמשיך בדרך נקיה,אולי? שאלתי אותך אם אתה תבקש תמונות כאלה ממני?כדי לבדוק כמה אתה מעריך אותי? אמרת שלא אבל שמבאס אותך שאתה עכשיו קצת מפחד לשלוח לי הודעות זימה או שבאלך אותי אמרתי לך שאין מה לדאוג ושאין קשר בין השניים.יום אחרי הלכת איתי ללילות יפו משהו שאני רציתי לעשות באת עם חיוך הרגשתי שאתה עושה מאמץ להוכיח לי שאתה שם בשבילי וראיתי בעיניים שלך שאתה אוהב אותי. החלטתי שאני מעדיפה לתת לך ביטחון כמו שאתה נותן לי שאני יודעת שאתה אנושי שאני יודעת שיש איתך עבר שבאת איתו ושאני יודעת שאתה יכול לטעות בהמשך אבל עדיף לי שתתקשר איתי שלא תפחד ממני שתדע שאני חברה שלך ושאני אוהבת אותך ושהכנות שלך זה מה שחיפשתי חיפשתי קודם כל חבר שאני לא אצטרך להחביא את עצמי מולו והוא לא את עצמו מולי שנתקשר טוב שנצחק ביחד שיהיו מחוות שנראה אחד את השני בכל העולם הדפוק הזה ושאני אשמור עליו והוא עליי ואני מאחלת לעצמי את זה יותר מהכל

נכתב על ידי picciona , 13/8/2017 18:23