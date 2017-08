מלאו כאן את כתובת האימייל

8/2017

the right man for me

הכרת לי את ההורים שלך היום, האמת שמאוד שמחתי להכיר אותם ואפילו הופתעתי לטובה זה אישרר לי המון דברים טובים לגביך לפני הפגישה השתדלתי להתעלם מעצמי וזה משהו שפיתחתי בשנים שחוויתי לבד ככה אני לא שמה לב שאני בלחץ בחיים לא הייתי בלחץ בלהכיר משפחה של מישהו שיצאתי איתו אפילו לא היה אכפת לי כי לא שמתי לזה שום חשיבות לא חשבתי שזה יתן לי ראייה רחבה יותר על הבחור שעומד מולי כמובן שבדיעבד אני מבינה שזה קרה כי לא חשבתי על עתיד עם אותו אדם הפעם זה היה אחרת, אחרי הפגישה עמד לי על הלשון שצדקתי בך ושזה זה אני רואה אותך אחרת ממה שראיתי אחרים עד עכשיו, אני יודעת שאתה זה טוב לי אני נזהרת במילים שלי כמו מאש, אני עוצרת את עצמי אני מפחדת מאוד שאני מתבלבלת ואתה עושה לי כרגע אופוריה וזה יתפוצץ לי בפרצוף למדתי להבין שהחיים שבריריים ושצריך לקבל כל שמחה בערבון מוגבל שרגע אחד אתה יכול להיות על גג העולם לחשוב שהכל מסתדר לך לטובה ורגע אחר אתה יכול להפסיד הכל. אני היום יודעת את מקומי, יודעת להיות עם יד על הדופק לשמור על עצמי אני אוהבת אותך מעל לכל אתה חבר שלי אתה נותן לי הרגשה שאני יכולה לסמוך עליך אתה גורם לי להרגיש בטוח איתך שאין לי סיבה לא להרגיש טוב עם עצמי שאם אני טועה אפשר לתקן שיש עם מי לדבר שאתה שם בשבילי אתה קסם אתה סלע יציב לא צריכה יותר מזה

נכתב על ידי picciona , 5/8/2017 23:53