יעדים והצלחות

10/2017

לפני שנה וחצי לקחתי על עצמי החלטה- אני הולכת ללמוד באוניברסיטת בן גוריון ואני אתקבל דרך מסלול של אפיק מעבר.

חודש אחרי שחזרתי הביתה ממדריד, נרשמתי לסמסטר אביב קצת לפני שהוא התחיל.

לקחתי שני קורסים, וכמו כל סטודנט שנה הראשונה נכנסתי לשוק.

כשהבנתי מה מצופה ממני, התאפסתי על עצמי והשקעתי המון זמן ומחשבה כדי לסיים את הקורסים בהצלחה.

הבנתי שהשד הסטטיסטי לא נורא כ"כ, אבל מבוא לפסיכולוגיה יהיה האתגר האמיתי.זה קורס ששמו הולך לפניו בפתוחה, הוא באמת קורס מורכב, עמוס, מתיש ומוציא את הרוח מהמפרשים למי שיש בו קצת ספקות. נלחמתי בקורס הזה בכל כוחי, השקעתי המון זמן ומחשבה, התוצאות של העבודות לא היו מספקות והמשכתי להילחם. בסוף, הגעתי למנוחה והנחלה כשקיבלתי ציון מעולה, אחרי סמסטר שלם של מלחמה, שבועיים אינטנסיביים של למידה למבחן והמון עשן שיצא מהאוזניים.

לאחר שקיבלתי את הציונים בקורסים תהיתי אודות המשך דרכי כי ראיתי שאין למחלקה השנייה שאני רוצה ללמוד (מדעי המדינה) אפיק מעבר מוסדר, והתחלתי לעשות חושבים, שאלתי את עצמי אם אני מוכנה להתפשר על מוסד הלימוד שאליו אני רוצה להתקבל, או על החוג שאותו אני הולכת ללמוד, ובסוף החלטתי- אני לא מתפשרת על כלום, אני הולכת ללמוד מדעי המדינה.

דיברתי עם המחלקה לפו"מ באוניברסיטת בן גוריון ושאלתי אותם אילו קורסים עליי להשלים ע"מ שאני אוכל המשיך אצלם שנה שנייה. אחרי שעשו לי פינג פונג בין מדור רישום למחלקה, החלטתי לנקוט באקט של עקיפה ופניתי לראש המחלקה, שלחתי לו גיליון ציונים ושאלתי אותו איך אני יכולה לעבור ללמוד אצלם. אחרי התכתבויות עם המחלקה ואחרי שאני בניתי בעצמי את אפיק המעבר ואת התנאים, נכנסתי למלאכה ובניתי תכנית פעולה ופרישת קורסים.

לאחר מכן, המשכתי את לימודיי ונכנסתי לקורס שנתי בביולוגיה שלימד אותי שפה חדשה, קורס סטטיסטיקה שני שעוד עשה לי המון צרות אח"כ והקורס הראשון במדעי המדינה שהחזיר אותי קצת לימי הנוע"ל ודיבר איתי גבוהות אודות הוגי דעות ונושאים תיאורטיים של מדעי המדינה.

את הקורס הסטטיסטי סיימתי בציון נמוך, והציון הביולוגי לא היה מספק אך אמרתי שאתן את כולי בסמסטר לאחר מכן כדי להתאזן.

בינתיים עשיתי מבחן רמה באנגלית שהביא מילים מומצאות לחלוטין ותקע אותי אח"כ עם קורס אנגלית ארור.

בסמסטר האחרון לקחתי ארבעה קורסים שבפתוחה זה מספר חסר תקדים שיש לבקש אישור מיוחד כדי לקחת את מספר הקורסים הזה, אבל סוף סוף הגעתי למקצועות מעניינים. נכנסתי לעומק בנושא הפוליטי שמרתק אותי מאוד, למדתי והתפתחתי מאוד כאדם בקורס פסיכופתולוגיה שאני באמת חושבת ששיפר אותי כאדם, למדתי על העולם ביחב"ל, והמשכתי ללמוד ביולוגיה.

בתקופת המבחנים האחרונה השקעתי, לא יצאתי מהבית למעט להיבחן (והופעה אחת בלתי נשכחת של רדיוהד) וסיימתי את הסמסטר השלישי.

כשקיבלתי את הציונים מיהרתי להגישם לאוניברסיטה ולהתחיל לחפש דירה.

לשמחתי את הדירה מצאתי מהר, והצלחתי גם להיכנס לדירה שאהבתי עוד מהפייסבוק, והחלטתי לסגור אותה שעתיים אחרי שביקרתי בה.

בינתיים, התשובות מהאוניברסיטה לא מימאנו להגיע. מחלקה אחת קיבלה אותי לשורותיה כשהשנייה לקחה את הזמן.

הייתה לי תחושה שהדברים לא יכולים להיות כ"כ קלים ושזה לא יילך חלק.

אחרי שלושה שבועות ארוכים- המחלקה השנייה החליטה לא לקבל אותי אליה.

הייתי בשוק, ובמשבר, כי כבר סגרתי דירה ומחלקה אחת כבר קיבלה אותי, אז מה אעשה? פתאום עולמי החל להתערער, כל הדרך כיוונתי למטרה של ללמוד בבן גוריון ופתאום משהו מנסה להסיט אותי מהדרך כשאין לי דרך חלופית, יש בראשי מסלול אחד.

אמרתי לעצמי שלא יכול להיות, אחרי שמצאתי דירה, שעברתי את כל הדרך הארוכה הזו, שהתקבלתי כבר למחלקה אחת שלא היה לה אפיק מעבר ואני בכלל יצרתי אותו, שאני אסיים את הדרך הזו בלי לעמוד ביעד שהצבתי לעצמי.

אמנם לא כל הציונים מושלמים אבל ניתן לראות מהגיליון שאני באמת סטודנטית טובה ומשקיעה, ובואו תסתכלו על התמונה הכללית ועל הממוצע ולא במיקרו על הקורסים הספציפיים.

ניסיתי לדבר אל ליבם של מקבלי ההחלטות והמחלקה אך זו לא הייתה הדרך, והחלטתי להירשם לבחינה חוזרת בקורס סטטיסטיקה שעשה לי צרות עוד בסמסטר סתיו.

אך מה הבעיה? סגרתי חופשה בחו"ל שאורכה כשבועיים שממנה אני שבה חמישה ימים לפני המבחן הגורלי.

החלטתי לקחת איתי חומרי לימוד, ולקבוע שני שיעורים פרטיים כאשר אני שבה ארצה, כדי שאהיה במיטבי בבחינה. במהלך החופשה למדתי הרבה ועשיתי המון בחינות, אבל שום דבר לא עזר לי כמו שני השיעורים עם ערן. הרגשתי כ"כ מרומה שלא מסבירים לי את הדברים בפשטות ובחוכמה שהוא הסביר לי את הדברים בהם, כי מכעיס להשקיע עוד כמה מאות שקלים כשכבר השקעתי בקורס כמה אלפים.

ניגשתי לבחינה, ואמרתי לעצמי שבטח הציונים יגיעו תוך חמישה ימים.

עברו הימים והציונים עדיין לא הגיעו. חיכיתי ואמרתי לעצמי שכל עכבה לטובה.

לאחר כמעט שלושה שבועות התפרסמו הציונים. שיפרתי את הציון שלי ב13 נקודות, שזה טוב אך הייתי בספק אם זה יספיק כדי להתקבל. באותה השעה שלחתי מייל שוב לאוניברסיטת בן גוריון כדי שישקלו את הקבלה שלי בשנית.

התקשרתי אליהם בבוקר שאחרי, כדי שיטפלו בבקשה שלי, וחיש מהר הבחורה המקסימה העבירה את זה לרכזת כדי שנוכל לקדם עניינים.

אתמול במשך כל היום ניסיתי לתפוס אות ללא הצלחה, ואמרתי שאנסה להשיגה היום ואם לא אצליח אסע לשם מחר לטפל בהכל.

היום בבוקר המשכתי להתקשר כמו קרציה, עד שהיא ענתה לי ואמרה לי "התקבלת למחלקה, לא ראית את זה?" לרגע חששתי, אך אכן הסתכלתי באתר וראיתי כי הסטטוס שלי שונה.

אני עדיין קצת ספקנית ולא מאמינה, וממשכיה להסתכל בסטטוס באתר ועדיין המומה שכתוב קבלה, ועוד לא מעכלת לגמרי.

אז כמו שאתם יכולים לקרוא, בשנה וחצי האחרונות עברתי מסע מטורף, הוכחתי לעצמי ולסביבה שאני מסוגלת, חכמה וכשירה, אני סטודנטית מצוינת. עברתי דרך משמעותית הרבה יותר מקורס פסיכומטרי שלא היה נותן לי כלום ברמה האישית, לעומת שנה וחצי של לימודים, שהיוו דרך ארוכה, אינטנסיבית ומלאה באתגרים שתרמה לי המון ברמה האישית וברמה האקדמית. הגשתי 50(!!!) ממ"נים, הגעתי לכל השיעורים (למעט שניים) כשאין לי נוכחות חובה והייתי חננה אמיתית ולא נשברתי, גם בקיץ האחרון שהיה קריטי.

אני נושמת לרווחה ויודעת שהאתגר האמיתי עוד לפניי, ואני גאה בעצמי, גאה מטרות שאני מציבה לעצמי, גאה בדרך שעברתי, וגאה ביכולת שלי להגשים את החלומות שלי, בין אם זה לטוס לראות את הלהקה שאני אוהבת בהופעה חיה, ובין אם זה לקרוע את התחת במשך שנה וחצי כדי להוכיח לעצמי ולאקדמיה שאני יכולה ומסוגלת ויש בי את האיכויות והיכולות.

תודה למי שתמך בי בדרך, לאמא שלי שגילתה לי על המסלול הזה בכלל ולמשפחה שלי על התמיכה, תודה לסטודנטים חכמים ונפלאים שפגשתי בדרך, תודה למרצים שפגשתי בדרך, רובכם מרצים טובים ואנשים נפלאים ששמחתי ללמוד מהם, תודה לאוניברסיטה הפתוחה על סיפתח מצוין לאקדמיה, על רמה גבוהה, על כל הכלים שנותנים כדי להצליח, על ארגון מעולה ועל מסלול שאני אקח איתי למשך כל חיי.

נתראה בבאר שבע

I see it, I want it, I stunt, yellow-bone it

I dream it, I work hard, I grind 'til I own it