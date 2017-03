3/2017

דיברתי אתמול עם הבסטי מהבר (עכשיו כבר נשואה!) ופתאום נזכרתי בבדיחה שסיפרו לי באנגלית והצחיקה אותי אז החלטתי לשתף.

"What do pizza delivery guy and a gynecologist have in common?"

"לא הבנתי, מה השאלה שוב?" היא ניסתה להבין מבין רעשי הרקע שמאחוריה.

"מה הקשר בין שליח פיצה לגניקולוג?" חזרתי בעברית, אבל תכננתי לענות באנגלית מאחר ולא מצאתי תרגום מצחיק מספיק.

"פטריות?"

(התשובה המקורית היא - they both can smell it but not eat it, אבל לתשובה שלה ממש לא ציפיתי וכך יצא שבאתי להפתיע ויצאתי מופתעת. ומתגלגלת מצחוק)