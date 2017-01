1/2017

אני חושבת איפשהו שהתבגרתי.

מנסה להלחם על הנאיביות שלי בכוח, ולא לשחרר

אבל לפעמים זה לא נכון.

הצלילות שאני רואה בה את הדברים נראית רק לי,

ויעבור זמן רב עד שהם יתבהרו לאחר.

בזמן הזה אני אתרחק

אהיה נקודה קטנה בעבר, שבקושי נראית.

רוחות העבר שלי הפכו לעתיד שלך,

אולי זה יותר מידי בשביל שתינו להתמודד.

הפסקתי, אני לא שמה את עצמי בקו האש.

גם כי אני דואגת לעצמי יותר, בדיוק כמוך

וגם כי זה לא נכון, זו לא הדרך הנכונה

כשתרצי להקשיב באמת, אני אבוא.

אני הולכת בדרך שלי, ואני לא מוותרת לעצמי

ואני שמה את עצמי בראש סדר העדיפויות

לא דורכת על עצמי יותר בשביל אחרים.

מרצה קודם כל את עצמי.

"מי שהכי חשובה בסיטואציה הזו זו את אלונה".

הפחד מלעשות משהו לא טוב, ולפגוע תמיד רודף אותי.

די, אני מתחילה להקשיב לעצמי ביתר זהירות,

ולצעוק בקול חזק יותר.

אני אהיה פה אם תצטרכי אותי, בכל רגע

אבל אני לא הורגת את עצמי עוד.

אני צומחת מתפתחת ולומדת,

בחיוך עצוב אני משחררת את עצמי

לב גדול שיודע להכיל שמחה, אהבה טהורה, עצב, כעס ומחילה

אני מתפתחת כדי ללמד את עצמי לב שכזה

"No one saves us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves must walk the path"

-בודהה.