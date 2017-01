1/2017

אם היתה לי את האפשרות לא הייתי חוזרת,

לא רוצה לחזור לנעורים בלי דאגות של כסף, אוניברסיטה, אחריות ושכר דירה לשלם.

אני אוהבת להיות 'זקנה', אוהבת להיות קרובה לשלושים (עלק קרובה עוד מלא זמן*)

מגלה על עצמי הרבה דברים, מרשה לעצמי להיות סופרית ומרשה לעצמי להיות סופר עצלנית

שלמה עם עצמי, גם אם אני כוסעת על עצמי לפעמים- כל דבר בעיתו.

הדמעות פחתו. אפילו הופיעה איזו דאגה..

אני לא יודעת למה, למה אני שק חבטות שפשוט לא יכול לכעוס.

למה אני תמיד מחכה לקווים?

נקרע לי הלב, אבל איפושהו הפנמתי.

עלק פחתו.

אני רוצה לדבר, לפרוק, להשתחרר. אני באמת רוצה להשתחרר.

"What have I got to do to be heard"

שוב נגררתי, הלכתי לקפה.