1/2017



אני אסתדר. אני חוזרת ואומרת לעצמי. ואכן דברים נוטים להסתדר, למרות שהאסתדר שלי והאסתדר שלך הם לא אותו סידור. דברים יישתנו בקרוב. i tried i really did אבל כמו שאת אומרת, מה שיהיה יהיה. השאלה האמיתית מה יהיה עם הסמינריון הזה.אללאיוסטור. נ.ב יין לפני אחת, אני לא נורמלית!